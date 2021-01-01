العثور على كميات كبيرة من لقاح كورونا بإحدى الترع في المنيا



لقاح كورونا بإحدى الترع في المنيا لقاح كورونا بإحدى الترع في المنيا

وجه أحمد حته، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بيانا عاجلا موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن واقعة العثور على كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا ملقاة بإحدى الترع في محافظة المنيا، مطالبا بكشف أسباب وملابسات الواقعة وعرضها أمام الرأي العام.







وطالب النائب بسرعة محاسبة مسئولي وزارة الصحة بمديرية بالمنيا وكافة المسئولين عن هذه الجريمة التي تستهدف حياة وأموال الشعب وصحة المواطنين.

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ودعا إلى ضرورة فتح تحقيق فوري وتطبيق القانون ومحاسبة كافة المسئولين، قائلا: في الوقت الذي تسعى مصر لتوفير اللقاحات ضد فيروس حفاظا على حياة المصريين وتدفع مبالغ طائلة، نجد هذا الإهمال بإلقاء كميات من اللقاح بالترع وهو ما يمثل جريمة كاملة الأركان.وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الواقعة أهدرت فرصة الحفاظ على حياة مصريين مستحقين لهذا اللقاح إضافة إلى الأموال، خاصة في ظل حالات الانتظار، هو ما يعني أن من قام بهذا الفعل يستهدف أمن وصحة الشعب ويستهدف مصر وأمنها القومي.وتابع نائب المنيا: ما حدث جريمة وإهمال وإهدار للمال العام تقع مسئوليته السياسية على الحكومة ووزيرة الصحة.وطالب عضو البرلمان، باستدعاء وزيرة الصحة إلى مجلس النواب لشرح أسباب وملابسات ما حدث ومحاسبة المسئولين، قائلا: لا يمكن السكوت على ما حدث ولا بد من تحقيق فوري.وتساءل النائب: كيف وصل اللقاح لمرحلة الترع، متابعا: هل يمكن أن يكون علاج الشعب عرضة للسرقة والإهمال.واستنكر عضو البرلمان الواقعة، قائلا: في الوقت الذي تتسابق الدول للحصول على لقاح فيروس كورونا، وتسعى البشرية كلها من أجل الحفاظ على صحة مواطنيها، خصوصا مع دخول الموجة الرابعة نجد هذه الواقعة الغريبة بإلقاء اللقاح في الترع.وعثر بعض أهالي قرية ابشاق التابعة لمركز بني مزار شمال المنيا، اليوم على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد ملقاة بالقرب من ترعة القرية.وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنيه برفقه عدد من مسؤولي الإدارة الصحيه بالمركز بعد تلقيهم إخطارا من أهالي قرية إبشاق بالعثور على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد، ملقاة بالقرب من ترعة القرية، ووسط أكوام القمامة وقامت الأجهزة الأمنية ومسؤولي الإدارة الصحيه بالتحفظ على كمية اللقاحات.وأوضح عدد من أهالي القرية ، إنه خلال سيرهم اليوم شاهدوا أكياسًا طبية ملقاة بجوار أكوام القمامة بجوار الترعة، وعند فتح تلك الأكياس تبين أنها لقاحات فيروس كورونا المُستجد المخصصة لتطعيم المواطنين.وقالت مصادر صحيه أنه يجري التحقيق الان لمعرفة المتسبب في الواقعه ووصول تلك الكميه من اللقاحات إلى القمامة والترع بعد التحفظ عليها كما جارى عمل جرد لكل المخازن الخاصة لفيروس لقاح كورونا بمختلف الإدارات الصحية التسع بصفة عامة والإدارة الصحية بمدينة بني مزار بصفة خاصة للتأكد من وجود جميع الجرعات المسلمة للمخازن.