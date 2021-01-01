بمناسبة العام الدراسى الجديد .. صرف 600 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة سوهاج

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قرر الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، صرف مكافأة مالية قيمتها ٦٠٠ جنيه، لجميع العاملين بالكليات والوحدات، والمستشفى الجامعي والتربية العسكرية والعمالة المؤقته والعمال.







ويشمل القرار المنتدبين للجامعة، والعاملين من الصناديق الخاصة من نفس صناديقهم، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وقرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

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وأوضح "عبدالخالق"، أن صرف المكافأة المالية يأتي تنفيذاََ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية النظر فى تحسين الأحوال المعيشية للعاملين بكافة قطاعات الدولة، والرفع من مستواهم المادي الذي يضمن لهم توفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للحياة، ويسهم فى خلق الاستقرار الإجتماعي لهم ولأبناءهم.وأضاف "عبد الخالق"، أنه يتم صرف المكافآت المالية، نظرًا للجهود المبذولة من قبل القطاع الإداري بالجامعة، وأيضا لتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد، بما يعود بالفائدة على الإرتقاء بالجامعة ككل، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة لا تبخل على من يسهم فى تقدمها ورقيها والعمل على إنجاح المنظومة بالكامل.ومن الجدير بالذكر أن هذه المكافأة تستحق للعاملين المتواجدين على رأس عملهم خلال الفترة من ١٥ سبتمبر الماضى إلي ١٤ أكتوبر الحالي .