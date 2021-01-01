نصر عزام يكشف لـ في الجول سبب تأييد منع الزمالك من القيد.. وأمل أخير



نصر عزام نصر عزام

شدد نصر عزام محامي الزمالك لدى المحكمة الرياضية الدولية أنهم بذلوا أقصى ما في وسعهم لوقف قرار منع النادي الأبيض من القيد لفترتين.



وعلم FilGoal.com اليوم الخميس أن المحكمة الرياضية الدولية أقرت بإيقاف الزمالك من القيد لفترتين بعد التعاقد مع حسام أشرف لاعب الفريق رغم توقيعه لفريق كاميروني.



وتحدث نصر عزام لـFilGoal.com قائلا: "بذلنا أقصى ما في وسعنا في تلك القضية وحاولنا قدر الإمكان أن نصل لحل في مصلحة الزمالك بدليل أنه نجحنا في تحديد جلسة في أسرع وقت ممكن قبل غلق باب القيد في مصر".

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وأكمل "أو على الأقل أن نصل لما وصلنا له بسريان القرار ويستطيع الزمالك التصرف في الصفقات التي تعاقد معها".وأضاف "تأييد قرار المحكمة الرياضية الدولية لوقف الزمالك من القيد جاء لأن فيفا تمسك جدا بتطبيق العقوبة الانضباطية الإدارية، وهذا بسبب أن التعاقد مع حسام أشرف كان به مخالفة واضحة وصريحة ومباشرة في لوائح فيفا ولا يمكن التجاوز عنها بعدما وقع اللاعب لناديين".وتابع محامي الزمالك حديثه قائلا: "فيفا والمحكمة الرياضية الدولية لديهما سوابق للزمالك في القضايا الخاصة باللاعبين والمدربين جعلت هناك رصيد غير جيد للنادي في تلك الهيئات الدولية".وأردف "نحن نتحدث عن العديد من القضايا يتم النظر فيها بين فيفا والمحكمة الرياضية وبالتالي كان يجب أن يكون هناك إجراء يتم اتخاذه كي يتحلى بالنادي بالجدية لإنهاء تلك الأزمات".وعن كيف سيتصرف الزمالك في لاعبيه الجدد الذين تعاقد معهم حمدي النقاز وعمر كمال عبد الواحد ومحمود شبانة قال: "الزمالك الآن سيعير اللاعبين الجدد ولديه فرصة لقيد رزاق سيسيه العائد من الإعارة وفرص للاعتماد على جيل من الناشئين والشباب".وشدد "فيفا تعامل مع الزمالك مثلما تعامل مع تشيلسي وبرشلونة مثلما منعهم من القيد في وقت سابق".وعن الخطوات المقبلة أوضح نصر عزام "أمامنا خطوتين للقيام بهما الآن، أولا يجب أن نتأكد من إنهاء كافة الأزمات المتعلقة بالقضايا الأخرى تجنبا لمزيد من المشاكل والعقوبات على الزمالك".وأتم "ثانيا نحن ننتظر وصول حيثيات حكم المحكمة الرياضية الدولية وبناء عليه سنرى إن كان بإمكاننا الطعن لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية وهي أعلى درجة تقاضي في القضايا والأزمات الرياضية".