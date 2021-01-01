علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قرار المحكمة الرياضية بتأييد قرار منع النادي من القيد لفترتي قيد بسبب أزمة توقيع حسام أشرف لأكاديمية كاميرونية قائلا: "حزين لأننا ندفع ثمن أخطاء الماضي في الفترة الحالية".
وأضاف المدير الفني للفريق الأبيض في تصريحات خاصة للموقع الرسمي أن قرار منع النادي من القيد صفحة ولا بدَّ من أن يتم إغلاقها وأن يتم النظر للأمام خاصة في ظل ارتباط الفريق بالعديد من البطولات في الفترة المقبلة".
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التعليقات على أول تعليق لـ" كارتيرون " على قرار منع الزمالك من القيد فترتين
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