بعد رفضه الإعارة داخل مصر.. تعرف على مصير حمدي النقاز مع الزمالك



حمدي النقاز حمدي النقاز

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن اللاعب حمدي النقاز يرفض الرحيل لأي ناد داخل مصر على سبيل الإعارة، وذلك بعد قرار لجنة الاستئناف بالمحكمة الرياضية برفض طلب النادي بإلغاء عقوبة وقف القيد لفترتين، وتأييد القرار السابق بوقف القيد.



وأضاف المصدر أنه من ممكن أن ينتظر حمدي النقاز إلى شهر يناير المقبل ويذهب إلى أي فريق في الخليج خصوصا أهلي جدة السعودي.



