قائمة الزمالك في الموسم الجديد.. تعرف عليها

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كشفت مصادر خاصة، أن القائمة المحلية للموسم الجديد التي قيدها نادي الزمالك في اتحاد الكرة بعد فتح السيستم تضم ٢٧ لاعبا.



قائمة الزمالك في الموسم الجديد

وضمت القائمة الجديدة كلا من: "محمد أبو جبل -محمد عواد ـ محمود علاء ـ محمود حمدي الونش ـ محمد عبد الغني ـ أحمد فتوح ـ عبد الله جمعة ـ محمد عبد الشافي ـ حمزة المثلوثي ـ حازم إمام ـ طارق حامد ـ إمام عاشور ـ إسلام جابر ـ محمد أشرف روقا ـ يوسف أوباما ـ شيكابالا ـ أيمن حفني ـ أشرف بن شرقي ـ أحمد عبد العزيز زيزو ـ مروان حمدي ـ محمود عبد العزيز ـ مصطفى فتحي ـ عمر السعيد ـ رزاق سيسية ـ محمد أوناجم ـ سيف الدين الجزيري".



فيما رحل عن الزمالك 8 لاعبين، هم: "فرجانى ساسى بعد انتهاء تعاقده، حميد أحداد بعد بيعه إلى الرجاء، كريم بامبو بعد بيعه للبنك الأهلى، محمود جنش ومحمد صبحي وأحمد عيد وأسامة فيصل ومحمد عبد السلام للإعارة".

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