اللواء سمير فرج يروي كواليس نكسة 1967



اللواء سمير فرج اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية الأسبق، إنه تم إنشاء الجيش الثاني والثالث وقوات الدفاع الجوي استعدادا لحرب أكتوبر 1973 .







وأضاف سمير فرج في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة "المذاع على قناة " صدى البلد "،: "إسرائيل حصلت على مساحة تمثل 10 أضعاف مساحتها بعد نكسة 67، واستحوذت إسرائيل على سيناء والجولان".

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وتابع سمير فرج: "القوات المسلحة المصرية بدأت تنظيم دفاعاتها بعد نكسة 67 وتم إعادة تنظيم صفوف القوات المسلحة".وأكمل سمير فرج:" في 5 يونيو 1967 إسرائيل ضربت ضربة جوية ضد القواعد الخاصة بنا ونجحت في تدمير الطائرات المصرية على الأرض وتم استخدام قنابل فرنسية تستهدف ممرات الطائرات ".ولفت سمير فرج: "الحرب تعلم الحرب ولو حدثت محاولة لضرب مطاراتنا الآن سيتم التصدي لها في 5 دقائق".