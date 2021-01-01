قال اللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية الأسبق، إنه تم إنشاء الجيش الثاني والثالث وقوات الدفاع الجوي استعدادا لحرب أكتوبر 1973 .
وأضاف سمير فرج في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة "المذاع على قناة " صدى البلد "،: "إسرائيل حصلت على مساحة تمثل 10 أضعاف مساحتها بعد نكسة 67، واستحوذت إسرائيل على سيناء والجولان".
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التعليقات على اللواء سمير فرج يروي كواليس نكسة 1967
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