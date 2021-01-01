اللواء سمير فرج يروي كواليس نكسة 1967

آخر الأخباراخبار مصر › اللواء سمير فرج يروي كواليس نكسة 1967

صورة الخبر: اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج مدير الشئون المعنوية الأسبق، إنه تم إنشاء الجيش الثاني والثالث وقوات الدفاع الجوي استعدادا لحرب أكتوبر 1973 .



وأضاف سمير فرج في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة "المذاع على قناة " صدى البلد "،: "إسرائيل حصلت على مساحة تمثل 10 أضعاف مساحتها بعد نكسة 67، واستحوذت إسرائيل على سيناء والجولان".



وتابع سمير فرج: "القوات المسلحة المصرية بدأت تنظيم دفاعاتها بعد نكسة 67 وتم إعادة تنظيم صفوف القوات المسلحة".



وأكمل سمير فرج:" في 5 يونيو 1967 إسرائيل ضربت ضربة جوية ضد القواعد الخاصة بنا ونجحت في تدمير الطائرات المصرية على الأرض وتم استخدام قنابل فرنسية تستهدف ممرات الطائرات ".


ولفت سمير فرج: "الحرب تعلم الحرب ولو حدثت محاولة لضرب مطاراتنا الآن سيتم التصدي لها في 5 دقائق".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اللواء سمير فرج يروي كواليس نكسة 1967

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27778

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager