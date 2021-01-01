استقبل مطار القاهرة الدولي، الخميس، طائرة إسعاف قادمة من إنجلترا تقل على متنها الشاب معوض عادل معوض، المعروف إعلاميا باسم "مصاب الثورة" بعد رحلة علاج امتدت 10 سنوات في إنجلترا.
واستقبلت نورا فتحي مندوبة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الشاب معوض وهو لا يزال في غيبوبة، وتكفلت بإنهاء كافة إجراءات وصوله بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ونقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى أحد المراكز الطبية لإستكمال علاجه.
وتقرر استكمال علاج معوض، في أحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة بالتنسيق مع البعثة الطبية بسفارة مصر في لندن.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على "مصاب الثورة" يصل القاهرة بعد علاجه في إنجلترا لمدة 10 سنوات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق