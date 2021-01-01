فيديو يكشف كيف حاور السيسي قائد كتيبته

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كشف فيديو نشرته وسائل الإعلام المصرية عن الحوار الذي دار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقائد كتيبته اللواء سمير فرج.



وتحدث اللواء السابق بالجيش سمير فرج عن تقرير سري كتبه عن السيسي منذ 40 عاما في الجيش المصري.



وقال سمير فرج خلال حديثه مع السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر: "أنا كتبت في تقريري السري إنك ظابط صاحب قرار وله مستقبل من 40 سنة".

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وقال السيسي: "اللواء سمير فرج كان يتمتع بالسمعة الطيبة والقدرة العلمية، وتعلمت منه أنه لا توجد مشكلة بدون حل بهدوء ويسر وفكر، أوجهلك كل التحية والتقدير يا فندم".ليرد اللواء سمير فرج: "أنا بفتخر إنه في يوم من الأيام كنت مع سيادتك في الكتيبة"، ليرد السيسي: "لا يا فندم أنا اللي كنت مع حضرتك، عمر العين ما هتترفع عن الحاجب".