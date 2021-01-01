فيديو يكشف كيف حاور السيسي قائد كتيبته

كشف فيديو نشرته وسائل الإعلام المصرية عن الحوار الذي دار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقائد كتيبته اللواء سمير فرج.
وتحدث اللواء السابق بالجيش سمير فرج عن تقرير سري كتبه عن السيسي منذ 40 عاما في الجيش المصري.
وقال سمير فرج خلال حديثه مع السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر: "أنا كتبت في تقريري السري إنك ظابط صاحب قرار وله مستقبل من 40 سنة".
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