Mobvoi تعلن واحدة من أفضل الساعات الذكية

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Mobvoi تعلن واحدة من أفضل الساعات الذكية

كشفت شركة Mobvoi عن ساعة ذكية بمواصفات متطورة تتحدى تلك الموجودة في أحدث ساعات سامسونغ وآبل.

وتأتي ساعات TicWatch Pro X الجديدة بهياكل مصنوعة من المعدن والبلاستيك، مقاومة للماء والغبار وفق معايير IP68، وزودت هذه الساعات بشاشات AMOLED أساسية دائرية الشكل بمقاس 1.39 بوصة، دقة عرضها (454/454) بيكسل، ومعدل سطوعها 326 شمعة/م، وشاشة إضافية بنفس المقاس يمكن استخدامها في وضع توفير الطاقة لمعرفة الوقت والتاريخ أو مشاهدة الإشعارات والرسائل وقراءة معدلات نبض القلب.

وتبعا لمطوري هذه الساعات فإن بطارياتها تكفيها لتعمل ما بين 4 و5 أيام بالشحنة الواحدة في حال استعمالها بشكل مكثف واستخدامها لإجراء المكالمات، أما في وضع توفير الطاقة فقد تعمل هذه الساعات لـ 45 يوما بالشحنة الواحدة للبطارية.

والمميز فيها أيضا أنها تؤمن الاتصالات الخلوية عبر شبكات LTE من خلال شرائح الاتصال التقليدية أو عبر تقنية eSIM، فضلا عن أنها مجهزة بحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في دم المستخدم.

وجهزت هذه الساعات بمعالجات Snapdragon Wear 4100، وذواكر وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذواكر داخلية 8 غيغابايت، وشرائح NFC للدفع الإلكتروني.

المصدر: روسيا اليوم

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