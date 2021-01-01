كل ما تريد معرفته عن هاتف "غالاكسي إس 22 ألترا"

تتواصل التسريبات التقنية المتعلقة بهاتف "سامسونغ" من الطراز "غالاكسي إس 22 ألترا"، مع اقتراب الموعد المتوقع للكشف عنه هذا الخريف.
ووفق التسريبات الجديدة، فإن "غالاكسي إس 22 ألترا" سيأتي بتصميم قريب من "غالاكسي نوت"، كما أنه سيدمج قلما، وكاميرا "سيلفي" بمزايا قوية لعشاق التصوير.
وحسبما ذكر موقع "ذا فيرج" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن هاتف "سامسونغ" الجديد سيدعم كاميرات بدقة 108 و10 و12 ميغابكسل.
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