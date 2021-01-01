موتورولا تطلق هاتفا رخيص الثمن بمواصفات منافسة

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موتورولا تطلق هاتفا رخيص الثمن بمواصفات منافسة

تتحضر موتورولا لإطلاق هاتفها الجديد Moto E40 الذي يتوقع له أن يحقق نجاحا كبيرا نظرا لسعره المنافس بالنسبة للمواصفات التي يقدمها.

وسيحصل الهاتف المنتظر على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (168.1 / 75.6 / 9.1) ملم، ووزنه 198 غ، ومجهز بمنفذين لشرائح الاتصال.

أما شاشة الجاز فستكون من نوع IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الجيد له نظام Android 11، ومعالج Unisoc T700، ومعالج رسوميات Mali G52، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وبالرغم من سعره المنافس الذي يبلغ نحو 160 دولارا سيحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير الفائق العرض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودت موتورولا هذا الهاتف بمستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

المصدر: روسيا اليوم

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