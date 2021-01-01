قررت شركة سوني التفوق على جميع منافسيها في مجال الصوتيات هذا العام وكشفت عن مكبر صوت ذكي بمواصفات فريدة.
وأكثر ما يميز مكبر الصوت الجديد SRS-NS7 هو تصميمه الفريد إذ يأتي على شكل طوق يمكن ارتداؤه حول الرقبة ليتمكن المستخدم من التجول بحرية في أرجاء المنزل والاستمتاع بسماع الموسقى أو التلفاز.
وحصل مكبر الصوت على تقنيات Dolby Atmos، وتقنيات 360 Spatial Sound Personalizer التي تمنح المستخدم صوتا محيطيا غامرا بطريقة لم يسبق لها مثيل بالنسبة لأجهزة ومكبرات الصوت.
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التعليقات على سوني تكشف عن مكبر صوت ذكي لا مثيل له!
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