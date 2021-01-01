الآن وبدون أي مقدمات قامت شركة تكنو بإزاحة الستار رسميا عن سلسلة هواتف Tecno Camon 18 والتي تتضمن 3 هواتف ذكية بشكل مبدئي بما في ذلك الهاتفان Camon 18 وCamon 18 Premier اللذان يأتيان مع مواصفات متوسطة تتمثل في معالج جيد وشاشة كبيرة بمعدل تحديث عالٍ بالإضافة إلى ذاكرة تخزين كبيرة وبطارية ضخمة ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.
مواصفات الهاتف تكنو كامون 18
هذا الهاتف العادي في سلسلة الهواتف الجديدة من تكنو يصل مع شاشة IPS LCD حجمها 6.8 بوصة بدقة 2460×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز بالإضافة إلى أنها تحتوي على ثقب صغير في المنتصف من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، والهاتف Tecno Camon 18 يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية والأمامية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.
وبخصوص معالج التشغيل فيأتي من فئة MediaTek Helio G88 وتم تصنيعه بناء على تكنولوجيا 12 نانومتر أما معالج الرسوميات فيأتي من فئة Mali-G52 MC2، بالإضافة إلى أن هاتف Camon 18 يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم HIOS 8.0 ويضم 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية.
بطارية هذا الهاتف الجديد تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0، وبالإضافة إلى ذلك فالهاتف يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ويتميز كذلك بمنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت والراديو FM وخاصية NFC.
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التعليقات على مواصفات وأسعار الهاتفين Tecno Camon 18 وCamon 18 Premier
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