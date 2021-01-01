

مواصفات وأسعار الهاتفين Tecno Camon 18 وCamon 18 Premier مواصفات وأسعار الهاتفين Tecno Camon 18 وCamon 18 Premier

الآن وبدون أي مقدمات قامت شركة تكنو بإزاحة الستار رسميا عن سلسلة هواتف Tecno Camon 18 والتي تتضمن 3 هواتف ذكية بشكل مبدئي بما في ذلك الهاتفان Camon 18 وCamon 18 Premier اللذان يأتيان مع مواصفات متوسطة تتمثل في معالج جيد وشاشة كبيرة بمعدل تحديث عالٍ بالإضافة إلى ذاكرة تخزين كبيرة وبطارية ضخمة ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.



مواصفات الهاتف تكنو كامون 18

هذا الهاتف العادي في سلسلة الهواتف الجديدة من تكنو يصل مع شاشة IPS LCD حجمها 6.8 بوصة بدقة 2460×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز بالإضافة إلى أنها تحتوي على ثقب صغير في المنتصف من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، والهاتف Tecno Camon 18 يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية والأمامية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



وبخصوص معالج التشغيل فيأتي من فئة MediaTek Helio G88 وتم تصنيعه بناء على تكنولوجيا 12 نانومتر أما معالج الرسوميات فيأتي من فئة Mali-G52 MC2، بالإضافة إلى أن هاتف Camon 18 يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم HIOS 8.0 ويضم 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية.

بطارية هذا الهاتف الجديد تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0، وبالإضافة إلى ذلك فالهاتف يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ويتميز كذلك بمنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت والراديو FM وخاصية NFC.

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سعر الهاتف Tecno Camon 18لم يتم الكشف عن تفاصيل الإطلاق والسعر الرسمي.مواصفات هاتف Camon 18 Premierالهاتف Tecno Camon 18 Premier هو الأفضل في هذه السلسلة من ناحية المواصفات حيث يأتي مع شاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز، ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio G96 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2 و256 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 8 جيجا رام من الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم HIOS 8.0.يحتوي هذا الهاتف على 3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.6، وكاميرا المنظار المقربة تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/3.5 وتدعم تقريب بصري حتى 5X وتقريب هجين حتى 60X، والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 (الكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية وتضم بجانبها فلاش LED رباعيا) بالإضافة إلى أن Tecno Camon 18 Premier يضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 4750 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط حيث يمكن شحن 64% من سعة البطارية في 30 دقيقة فقط، أما بخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ودعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات الصوت والراديو FM مع دعم خاصية NFC.سعر الهاتف Tecno Camon 18 Premierلم يتم الكشف عن السعر وموعد الإطلاق الرسمي.