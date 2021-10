بالأسماء.. 50 نوعًا من الهواتف لن تستطيع استخدام تطبيق واتساب بالأسماء.. 50 نوعًا من الهواتف لن تستطيع استخدام تطبيق واتساب

إذا كنت من مستخدمي واتساب (WhatsApp)، فربما سمعت أن ملايين الأجهزة ستفقد إمكانية الوصول إلى تطبيق الدردشة هذا، إذ سيتوقف التطبيق عن العمل في أكثر من 50 نوعا من الهواتف الذكية اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.



ولن يعمل واتساب مع نظام التشغيل أندرويد 4.0.4 (Android OS 4.0.4) والإصدارات الأقدم، أو أجهزة آيفون (iPhone) التي تعمل بنظام آي أو إس 9 (iOS 9) والإصدارات الأقدم، بحسب تقرير لموقع ناشونال وورلد (nationalworld).



وتم تحذير مستخدمي أجهزة أندرويد وآبل ليتمكنوا من استخدام التطبيق وحساباتهم، عبر ترقية أجهزتهم أو تحديث نظامهم التشغيلي.

وفي حالة الترقية إلى جهاز جديد، ستتم إعادة تمكين الحسابات الحالية عند إدخال نفس رقم الهاتف المرتبط بها.وستحتاج أجهزة أندرويد إلى تشغيل برنامج أحدث من أندرويد 4.0.4، بينما ستحتاج أجهزة آبل إلى تشغيل برنامج أحدث من آي أو إس 9.وعلى الرغم من أنه من غير الممكن نقل سجل الدردشات بين أنظمة التشغيل على سبيل المثال من أندرويد إلى آيفون، لكن لا يزال بإمكان المستخدمين الاحتفاظ بسجل الدردشة، ويمكن القيام بذلك عن طريق تصدير محفوظات الدردشة كمرفق بريد إلكتروني قبل نوفمبر.ويمكن للأشخاص معرفة نظام التشغيل الذي يستخدمه هواتفهم عن طريق التحقق منه في وظيفة الإعدادات.ويقوم واتساب - المملوك لشركة فيسبوك (Facebook)- بتحديث التطبيق بانتظام، لكن هذه المنصة لن تعمل على الهواتف الآتية بعد 1 نوفمبر:الآيفونآيفون 6 (iPhone 6)آيفون 6إس بلس (iPhone 6S plus)آيفون إس إي (iPhone SE)سامسونججلاكسي تريند لايت (Galaxy Trend Lite)جلاكسي تريند 2 (Galaxy Trend II)جلاكسي إس 2 (Galaxy SII)جلاكسي إس 3 ميني (Galaxy S3 mini)جلاكسي إكس كوفر 2 (Galaxy Xcover 2)جلاكسي كور (Galaxy Core)جلاكسي آيس 2 (Galaxy Ace 2)إل جيلوسيد 2 (Lucid 2)أوبتيموس إف7 (Optimus F7)أوبتيموس إف5 (Optimus F5)أوبتيموس إل3 2 دول (Optimus L3 II Dual)أوبتيموس إف5 (Optimus F5)أوبتيموس إل5 (Optimus L5)بيست إل5 2 (Best L5 II)أوبتيموس إل5 دول (Optimus L5 Dual)بيست إل3 2 (Best L3 II)أوبتيموس إل7 (Optimus L7)أوبتيموس إل7 2 دول (Optimus L7 II Dual)بيست إل7 2 (Best L7 II)أوبتيموس إف6 (Optimus F6)أوبتيموس إل4 2 دول (Optimus L4 II Dual)أوبتيموس إف3 (Optimus F3)بيست إل4 2 (Best L4 II)بيست إل2 2 (Best L2 II)أوبتيموس نيترو إتش دي (Optimus Nitro HD)أوبتيموس 4إكس إتش دي (Optimus 4X HD)أوبتيموس إف3كيو (Optimus F3Q)زد تي إيزيد تي إي في 956 (ZTE V956)جراند إكس كواد في987 (Grand X Quad V987)جراند ميمو (Grand Memo)سونيإكسبريا ميرو (Xperia Miro)إكسبريا نيو إل (Xperia Neo L)إكسبريا أرك إس (Xperia Arc S)هواوي :آسند جي740 (Ascend G740)آسند ميت (Ascend Mate)آسند دي كواد إكس إل (Ascend D Quad XL)آسند دي1 كواد إكس إل (Ascend D1 Quad XL)آسند بي1 إس (Ascend P1 S)آسند دي2 (Ascend D2)أجهزة أخرى:آلكاتل (Alcatel)آركوس 53 بلاتينيوم (Archos 53 Platinum)إتش تي سي ديزاير 500 (HTC Desire 500)كاتربيلر كات بي15 (Caterpillar Cat B15)ويكو سينك فايف (Wiko Cink Five)ويكو داركنايت (Wiko Darknight)لينوفو إيه 820 (Lenovo A820)يومي إكس2 (UMi X2)رن إف1 (Run F1)تي إتش إل دبليو8 (THL W8)