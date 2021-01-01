

عرض اليوم.. اشتر آيفون XS بـ 6400 جنيه فقط عرض اليوم.. اشتر آيفون XS بـ 6400 جنيه فقط

نجحت هواتف آيفون الشهيرة فى تربع عرش الهواتف الذكية الرائدة فى العالم، من خلال عدة إصدارات متتالية غيرت تماماً فى مفهوم الهاتف الذكي، ولكن يعيبها فقط إرتفاع أسعارها، و مع هذا العرض يمكنك الحصول على نسخة مجددة من هاتف iphone xs الرائد بأقل سعر ممكن.



وفقاً لموقع “تك رادار”ا التقني، يتيح موقع “إيباى" الشهير عرض شراء نسخة مجددة من هاتف iphone xs الرائد سعة 64 جيجابايت، مقابل سعر 408 دولاراً أمريكياً، ما يعادل 6400 جنيه مصري.



يذكر أن هاتف Apple iphone xs قد تم إصداره فى عام 2018 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، حيث يأتي بشاشة قياس 5.8 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، مع بطارية سعة 3174 ميللى أمبير.

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بمتلك الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، ومعالج A12 Bionic القوى الذى يوفر أداء جبار، كما أن هاتف Apple iphone xs متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 15.وتستطيع شراء iphone xs باللون الذهبي و السيلفر الداكن من خلال هذا الرابط.https://www.ebay.com/itm/203581543922?epid=26023709600&hash=item2f6667d5f2%3Ag%3AZJUAAOSw20RhVrXr&LH_ItemCondition=1500%7C2010%7C2020