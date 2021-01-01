نجحت هواتف آيفون الشهيرة فى تربع عرش الهواتف الذكية الرائدة فى العالم، من خلال عدة إصدارات متتالية غيرت تماماً فى مفهوم الهاتف الذكي، ولكن يعيبها فقط إرتفاع أسعارها، و مع هذا العرض يمكنك الحصول على نسخة مجددة من هاتف iphone xs الرائد بأقل سعر ممكن.
وفقاً لموقع “تك رادار”ا التقني، يتيح موقع “إيباى" الشهير عرض شراء نسخة مجددة من هاتف iphone xs الرائد سعة 64 جيجابايت، مقابل سعر 408 دولاراً أمريكياً، ما يعادل 6400 جنيه مصري.
يذكر أن هاتف Apple iphone xs قد تم إصداره فى عام 2018 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، حيث يأتي بشاشة قياس 5.8 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، مع بطارية سعة 3174 ميللى أمبير.
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التعليقات على عرض اليوم.. اشتر آيفون XS بـ 6400 جنيه فقط
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