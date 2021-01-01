"آبل" تطلب من المُطورين تقديم طريقة لحذف الحسابات في تطبيقاتهم

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"آبل" تطلب من المُطورين تقديم طريقة لحذف الحسابات في تطبيقاتهم

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية أنها ستطلب من المطورين تقديم طريقة لحذف الحسابات في تطبيقاتهم.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، اليوم الخميس، أن "آبل" طلبت من المطورين الذين يقدمون طريقة لإنشاء حسابات في تطبيقاتهم أيضًا تقديم طريقة لحذفها، بدءًا من عمليات إرسال التطبيقات في 31 يناير 2022.

آبل تطلب من المُطورين تقديم طريقة لحذف الحسابات في تطبيقاتهم

كانت "آبل" أعلنت عن شرط حذف الحساب في الأصل جنبًا إلى جنب مع العديد من التغييرات الأخرى في إرشادات مطوري "آبل" العام الحالي.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت "آبل" في وقت سابق تقديم أداة الإبلاغ عن التطبيقات والتي تم رصدها على نظام التشغيل آي أو إس iOS قبل بضعة أيام.

وأوضحت الشركة أن زر "الإبلاغ عن مشكلة" متاح على نظام التشغيل ويتيح للمستخدمين الإبلاغ عن عمليات الخداع أو المحتوى المسيء وغير القانوني.

المصدر: صدى البلد

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