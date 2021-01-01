أعلنت شركة "آبل" الأمريكية أنها ستطلب من المطورين تقديم طريقة لحذف الحسابات في تطبيقاتهم.
وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، اليوم الخميس، أن "آبل" طلبت من المطورين الذين يقدمون طريقة لإنشاء حسابات في تطبيقاتهم أيضًا تقديم طريقة لحذفها، بدءًا من عمليات إرسال التطبيقات في 31 يناير 2022.
آبل تطلب من المُطورين تقديم طريقة لحذف الحسابات في تطبيقاتهم
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