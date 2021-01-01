

بالخطوات.. طريقة عمل نسخة احتياطية من ملفاتك على ويندوز بالخطوات.. طريقة عمل نسخة احتياطية من ملفاتك على ويندوز

بعد إطلاق ويندوز 11 بشكل رسمي، أمسى المستخدمين يبحثون عن طريقة عمل نسخة احتياطية من الويندوز، ويعد إنشاء نسخة احتياطية كاملة من بياناتك هو أمر ضرورى لأى نظام تشغيل، ولا حتى لا تفقد ملفاتك المهمة، إليك فيما يلي طريقة عمل نسخة احتياطية من الويندوز .



طريقة عمل نسخة احتياطية من الويندوز

توجد العديد من الطرق لعمل نسخة احتياطية من الويندوز دون الحاجة لاستخدام برامج خارجية، حيث سهلت مايكروسوفت عملية النسخ الاحتياطي للكمبيوتر بالكامل على حاسوبك الشخصي الذي يعمل بنظام Windows أمرا سهلا للغاية.



بالخطوات كيفية عمل نسخة احتياطية من الويندوز



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أولا: افتح خيار الإعدادات Settings.ثانيا: انقر فوق خيار التحديث والأمان Update & Security.ثالثا: انقر فوق خيار النسخ الاحتياطي Backup.رابعا: قم بتوصيل محرك أقراص USB خارجي به مساحة كافية بجهازك.خامسا: لحفظ النسخة الاحتياطية سيطلب منك معالج النسخ الاحتياطي اختيار الجهاز الذي ستقوم بحفظ نسختك عليه، قم بتحديد محرك أقراص USB المتصل، ثم انقر فوق التالي Next.سادسا: قم بتأكيد العملية وابدأها بالنقر فوق بدء النسخ الاحتياطي Start Backup، انتظر ما بين 10 دقائق إلى ساعتين، اعتمادًا على كمية البيانات المراد نسخها احتياطيًا، أثناء عملية النسخ الاحتياطي.فوائد النسخة الاحتياطية للويندوزقد يعتقد الكثير من الأشخاص أنه ليس من الضروري عمل نسخة احتياطية للملفات المخزنة على جهاز سطح المكتب، حيث قد لا تواجه أي مشكلة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكن قد يحدث شيء ما وتفقد ملفاتك بالكامل.يعد إجراء نسخة احتياطية لملفات حاسوبك الشخصي، حلا مناسبا لمعظم المشاكل التي قد تواجه أثناء استخدام جهاز الكمبيوتر، مثل حماية بيانات من البرامج الخبيثة، والتي تستهدف سرقة وتشفير البيانات عند اختراق جهازك، أو حاول أحدهم سرقة جهازك المحمول، مما قد يجعلك تخسر جميع المعلومات والملفات المخزنة على اللابتوب.