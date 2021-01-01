

أزمة خصوصية وعطل عالمي.. تيليجرام الرابح الأكبر من أزمات واتساب في 2021 أزمة خصوصية وعطل عالمي.. تيليجرام الرابح الأكبر من أزمات واتساب في 2021

مازال تطبيق تيليجرام Telegram، المنافس الأقوى لتطبيق التراسل الأمريكي واتساب، لكنه أيضا المستفيد الأول من الأزمات التي تتعرض لها خدمة الدردشة المملوكة لشركة فيسبوك Facebook.



وبحسب ماذكرته صحيفة "the guardian"، أن مؤسس التطبيق الروسي بافيل دوروف Pavel Durov، كتب عبر قناته على تيليجرام، إن تطبيق المراسلة الفورية Telegram سجل حوالى 70 مليون مستخدم جديد خلال فترة انقطاع الخدمة المنافسة والتابعة أيضا لفيسبوك يوم الإثنين الماضي، حيث توافد الناس في جميع أنحاء العالم على الخدمة المشفرة.



تيليجرام المستفيد الأول من أزمات واتساب خلال 2021

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وخلال الساعات الستة التي شهدتها توقف خدمات فيسبوك من بينها واتساب، ارتفعت تنزيلات تطبيق تيليجرام بنسبة 55% يوم الاثنين المنصرم، ليتصدر قائمة تنزيلات متجر تطبيقات آيفون "آب ستور"، وفقًا لشركة تحليلات السوق Sensor Tower .ووفقا لتقرير الزيادة الجديد، يبدو أن عام 2021، هو بمثابة عام الحظ السعيد والأرباح الوفيرة لتطبيق تيليجرام، حيث أنها تعد المرة الثانية التي يستفيد فيها التطبيق بشكل كبير من أزمات منافسه واتساب.ففي أوائل العام الجاري، بعد أن فرضت شركة واتساب "سياسة خصوصية" جديدة على مستخدميه البالغ عددهم نحو 2.2 مليار حول العالم، أعرب "بافيل دوروف" عن سعادته من تجاوز مستخدمو تيليجرام الـ 500 مليون مستخدم نشط شهريا.فى خلال 72 ساعة فقط من إعلان واتساب عن سياسته الإجبارية، و تخييرهم بين الموافقة عليها، أو حرمانهم من استخدام خدمته للمراسلات الفورية نهائيا، انضم أكثر من 25 مليون مستخدم جديد من جميع أنحاء العالم، إلى تطبيق تيليجرام من المستخدمين الغاضبين من هذه الشروط.آنذاك، صرح دوروف، بأن المستخدمين الذين انضموا إلى منصته، جاء حوالى 38% منهم من دولة آسيا بينما جاءت نسبة 27 % منهم من قارة أوروبا، و 21% من أميركا اللاتينية، و8 % من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.