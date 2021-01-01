

متسلل مجهول يسرب 125 جيجابايت من بيانات منصة «تويتش».. تفاصيل متسلل مجهول يسرب 125 جيجابايت من بيانات منصة «تويتش».. تفاصيل

عانت منصة البث المباشر تويتش Twitch، التي تركز على ألعاب الفيديو، من اختراق كبير للبيانات، والتي وصفتها الشركة بأنها عملية تسريب بيانات كارثية.



ووفقًا لموقع PC Gamer، أكد الحساب الرسمي لمنصة تويتش Twitch على تويتر أمس، الأربعاء الموافق 6 أكتوبر، تعرض النظام الأساسي لخدمة ألعاب الفيديو لعملية تسريب بيانات كبيرة، لكنه لم يؤكد طبيعة أو مدى البيانات المسروقة.



تويتش تتعرض لعملية تسريب بيانات كبيرة تكشف عن رمز المصدر والإيرادات



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وإلى جانب المعلومات المتعلقة بأرقام مشتركي خدمة البث المباشر والدخل، كشف مخترق مجهول عن ملف يحتوي على كمية هائلة من بيانات تويتش Twitch، وأن مالكة منصة البث المباشر تويتش على خدمة جديدة منافس لـ Steam تسمى Vapor.وبحسب ما ذكره موقع “tomsguide”، أظهرت البيانات المسربة معلومات عن التكامل داخل اللعبة مع Twitch، ورمز المصدر للعبة يسمى Vapeworld، ومن المرجح أن يكون نظامًا أساسيًا من نوع metaverse من عالم مفتوح شبيه بـ VRChat، وهي لعبة حالية يمكن للمستخدمين من خلالها إنشاء صور رمزية واللعب مع أشخاص آخرين في الواقع الافتراضي.ومن بين المعلومات الحساسة التي يحتويها الملف المسرب الذي يبلغ حجمه حوالي 125 جيجابايت من البيانات، تقارير أرباح منشئ المحتوى بالمنصة منذ عام 2019، ومن غير المؤكد السنوات التي تعكسها الأرباح الخاصة بالخدمة، حيث قال المخترق الذي نشر رابطًا إلى سيل يحتوي على البيانات المسروقة، إن السجلات المالية تعود إلى عام 2019.ومن المحتمل أن الملفات التي تم تسريبها تضم العديد من كلمات المرور للكثير من الحسابات الخاصة بمستخدمي منصة Twitch، بالإضافة إلى عملاء المنصة ومعلومات الأجهزة المستخدمة في حسابات المنصة سواء الهواتف الذكية أو الحواسب وحتى الأجهزة المنزلية.