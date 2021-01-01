

تسريب سعر ومواصفات سلسلة جوجل المنتظرة Pixel 6 تسريب سعر ومواصفات سلسلة جوجل المنتظرة Pixel 6

تستعد شركة جوجل Google، للإعلان عن أحدث سلسلة من هواتفها الذكية والتي ستنطلق تحت اسم Google Pixel 6، من خلال بث مباشر عبر مواقعها الرسمية عبر الانترنت يوم الثلاثاء القادم في 19 أكتوبر الجاري.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف ملصقا ترويجيا شاركته متاجر البيع بالتجزئة الألمانية أن سلسلة جوجل القادمة Pixel 6، ستنطلق في ألمانيا بسعر يبدأ من 649 يورو (أي ما يعادل 11 ألفا و700 جنيه مصري).



سعر ومواصفات سلسلة جوجل Pixel 6

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ورصدت التسريبات المصورة العروض الترويجية لمتاجر التجزئة الألمانية Saturn، حيث يوضح الملصق الإعلاني أن سلسلة Pixel 6 ستأتي عن طلبها في مرحلة الحجز المسبق من يوم 19 إلى 27 من أكتوبر مع عرضًا ترويجيًا خاصا.إذ سيكون المشترون مؤهلين للحصول على هدية مجانية عند شراء هواتف جوجل Pixel 6، وهي زوج مجاني من سماعات "Bose Headphones 700" بميزة إلغاء الضوضاء.وستضم سلسلة بيكسل 6، هاتفي Pixel 6 و Pixel 6 Pro، وتشمل المواصفات التي سينطلق بها الإصدار العادي من هواتف جوجل، شاشة كبيرة بقياس 6.4 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.وسيحتوي هاتف Pixel 6 5G، على كاميرا سيلفي واحدة بدقة 8 ميجابيكسل موجودة دخل ثقب أعلى منتصف الشاشة، بالإضافة إلى سعة بطارية تبلغ قوتها 4600 مللي أمبير في الساعة.وستقدم هاتف جوجل بيكسل 6، ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.ومن المتوقع أن يدعم هاتف Pixel 6 Pro 5G الأكبر والأفضل والأكثر تكلفة في سلسلة هواتف جوجل، معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويتميز بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وبطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وسعة ذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت بالإضافة إلى متغيرات أخرى بسعتي 128 و 256 جيجابايت.وسيتشارك هاتفي جوجل Pixel 6 و Pixel 6 Pro، في نفس إعدادات الكاميرا الخلفية والتي ستأتي بدقة 50 + 12 + 48 ميجابكسل.