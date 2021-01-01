

غزو السوق الأوروبية.. لانشيا تعلن عودة دلتا في 2026 بنسخة كهربائية غزو السوق الأوروبية.. لانشيا تعلن عودة دلتا في 2026 بنسخة كهربائية

أعلنت شركة لانشيا الإيطالية، عن عودة سيارتها الأشهر لانسيا دلتا بنسخة كهربائية في عام 2026.



ووفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، أعلن المدير التنفيذي الجديد لشركة لانشيا لوكا نابوليتانو خلال حواره مع كورييري ديلا سيرا الإيطالية، أن العلامة التجارية الإيطالية تضع في خطتها عودة دلتا خلال أربع سنوات من الآن، قائلا: "الكل يريد دلتا ولا يمكن أن تكون غير موجودة في خطتنا المستقبلية، دلتا جزء أساسي من خطتنا، ستعود وستكون دلتا حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سيارة مثيرة وجذابة، ستكون بياننا الرسمي على مدى التقدم والتكنولوجيا وبالطبع ستكون كهربائية".



وأوضح نابوليتانو في المقابلة: "نحن نقوم ببناء سيارات ونحن محملين بمسؤولية كبيرة تجاه العالم الذي نعيش فيه، خاصة وأن عملائنا حاليا يريدون قيادة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية الضارة للبيئة، وحاليا تتماشى الثورة الكهربائية الصديقة للبيئة مع تقاليدنا المتمثلة في الابتكار التكنولوجي الرائع".

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كما أشار نابوليتانو إلى خطة الشركة في غزو السوق الأوروبية مرة أخرى واستعادة مكانتها في القارة العجوز من خلال إنشاء شبكة بيع من نقطة الصفر والتعاون مع وكلاء ألفا روميو و DS الحاليين.وحتى الآن المعلومات شحيحة فيما يخص تفاصيل لانشيا دلتا الجديدة لكن على الأرجح ستستخدم نفس المنصة المعيارية لشركة ستيلانتس، كما رجح الموقع المتخصص في السيارات أن تأتي الـ لانشيا الكهربائية الجديدة بمدى تشغيلي يصل إلى 700 كيلومتر (435 ميلاً) بشحنة واحدة.