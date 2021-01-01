

بسبب تسريب.. مصرع وإصابة 8 متسابقين جراء اشتعال النيران وتحطم 10 سيارات في حلبة بألمانيا بسبب تسريب.. مصرع وإصابة 8 متسابقين جراء اشتعال النيران وتحطم 10 سيارات في حلبة بألمانيا

شهدت حلبة نوربورجرينج، بألمانيا، حادثا بشعا أدى لوفاة شخص وإصابة 7 أشخاص بجروح خطيرة بعد تصادم 10 سيارات في حلقة نوردشلايف التي يبلغ طولها 12.9 ميلًا.



ووفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، فان الجدول الزمني لوقوع الحادث غير معروف حتى الآن، لكن Road & Track ذكرت أنها بدأت بسيارة بورشه 911 جي تي 3 التي كان بها عطل ميكانيكي واضح وكانت تفرغ سائل التبريد على المسار. ووفقًا لسائق وشاهد عيان على الحادث من داخل الحلبة انسحبت سيارة البورشه من المسار إلى العشب وتم إرسال شاحنة سحب إلى مكان الحادث. بحلول ذلك الوقت، السيارات الأخرى داخل مسار الحلبة التقطت عجلاتها ذلك السائل الأملس للتبريد، فاصطدمت سيارة مازدا MX-5 بشدة بمركبة للخدمات والصيانة، واشتعلت فيها النيران. وأخبر أحد السائقين Road & Track أن السيارة المثبتة أسفل مركبة الخدمة "لا يمكن التعرف عليها" بعد اشتعال النيران.



وبحسب ما ورد، كانت دراجتان ناريتان في قلب الحادث، وشوهدت إحداهما بالقرب من مركبة الخدمة. كما قيل إن سيارة C7 كورفيت كانت من بين السيارات المعنية، ووقع الحادث بالقرب من زاوية بيرجويرك ، وهي الجهة اليمنى الضيقة في منتصف الطريق الذي يسبق كيسلشن، وهو التل الذي يؤدي في النهاية إلى كاروسيل. وحسبما أفادت مصادر من داخل الحلبة، القتيل الوحيد كان من المنتظمين في التردد على الحلبة الشهيرة.

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الجدير بالذكر أن حلبة نوربورجرينج من أشهر حلبات السباق في العالم ومقرها بالقرب من بلدة نوربورج في ولاية راينلاند الألمانية، وتستضيف سباق الجائزة الكبرى الألماني للفورمولا 1 إضافة إلى عدد آخر من مسابقات رياضة السيارات، وتتكون حلبة نوربورجرينج الكبيرة من أربعة تشكيلات :المسار الإجمالي بطول 28.265 كلم، والذي بدوره يتكون من 22.810 كلم للمسار الشمالي، أما المسار الجنوبي فيبلغ طوله 7.747 وهناك أيضا حلقة الإحماء بطول 2.281 كم حول منطقة الصيانة.