

أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس

شهدت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، تباينا ملحوظا أمام الريال السعودى، ليثبت سعر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى، فى حين ارتفع دولار أسترالى لـ 2.74 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 2.71 ريال سعودى، وارتفع أيضا سعر 1 يورو لـ 4.34 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.33 ريال سعودى، وذلك كما كانت أسعار أمس الأربعاء.



وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.



سجل 1 يورو نحو 4.34 ريال سعودي.



سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.10 ريال سعودي.



سجل 1 دولار كندي نحو 2.98 ريال سعودي.



سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.74 ريال سعودي .



سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.



سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.



سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.



سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.



سجل 1 دينار كويتي نحو 12.44 ريال سعودي.





أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 212.69 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​​​​سعر الذهب عيار 24

بنحو 212.69 ريال

سعر الذهب عيار 22

بنحو 194.97 ريال

سعر الذهب عيار 21

بنحو 186.11 ريال

سعر الذهب عيار 18

بنحو 159.52 ريال

سعر الذهب عيار 14

بنحو 124.07 ريال

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,615 ريال

