

أخبار البورصة اليوم الأربعاء 6-10-2021 أخبار البورصة اليوم الأربعاء 6-10-2021

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 6-10-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه عند مستوى 699.011 مليار جنيه.



إيقاف تداول 6 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الدولية للأسمدة والكيماويات، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات.



البورصة تربح 1.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار جنيه عند مستوى 699.011 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 263.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.8 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.53%، والعرب على 4.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.90%.



ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 133.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 92 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، 532.2 ألف جنيه، 18.5 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، على التوالي.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 10536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2268 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 12884 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 4113 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3608 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 4468 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1105 نقطة.



وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

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تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي 6400 سهم، 92 مليون سهم، 68.8 مليون سهم، 800 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بركات الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الكابلات الكهربائية المصرية 126.2 مليون سهم، 874.1 مليون سهم، 63.8 مليون سهم، 352.1 مليون سهم، 930.1 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، فوري لتكنلوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1500 سهم، 30 ألف سهم، على التوالي.فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الأهرام للطباعة والتغليف، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، 30 ألف سهم، 50 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر للفنادق، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باند"، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، القاهرة للإسكان والتعمير، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي 5435 سهم، 126.2 مليون سهم، 874.1 مليون سهم، 63.8 مليون سهم، 352.1 مليون سهم، 930.1 مليون سهم، 91.7 مليون سهم، 68.8 مليون سهم، 800 ألف سهم، على التوالي.أعلنت شركة آسيك للتعدين-اسكوم، شراء أسهم خزينة عدد 18 ألف سهم تمثل نسبة 0.032% من رأسمال الشركة، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء.العقارية للبنوك الوطنيةأعلنت الشركة العقارية للبنوك الوطنية، صدور حكم لصالح ميد بنك بإلزام الشركة بمبلغ 6.5 مليون جنيه في الدعوى رقم 118 لسنة 2021 دعوى حساب ضد ميد بنك تجاري جنوب الجيزة الابتدائية، والدعوى رقم 3561 لسنة 2021 محكمة جنوب الجيزة الابتدائية المرفوعتين من الشركة ضد ميد بنك ببطلان الحكم رقم 3113 لسنة 2019 محكمة القاهرة الاقتصادية واستئنافه رقم 707 و744 لسنة 12 قضائية اقتصادي.العربية للأصولقالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إن المساهم محمد أبو زيد محمد عضو مجلس إدارة الشركة، قد تصالح بمخالفات مالية التي سبق أن تم القبض عليه بناءً عليها، ووضعه بالشركة كما عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.الرقابة الماليةقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء العمليات التالية على الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية والمنفذة بجلسة اليوم 06/10/2021:000136143440000136143441000136143442000136143443000136143444000136143445000136143446