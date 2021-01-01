سلاح الجو البريطاني يقدم استعراضات جوية في سماء إكسبو

يقدم فريق سلاح الجو الملكي البريطاني للاستعراض الجوي "السهام الحمر" استعراضات جوية في سماء إكسبو 2020 دبي يوم الجمعة.
ويمكن رؤية طائرات "هوك" السريعة لفريق "السهام الحمر"، المعروفة بالطيران على طريقة أسراب الطيور وبعروض خطوط الدخان المتزامنة العامرة بالألوان فوق حديقة اليوبيل يوم الجمعة في تمام الساعة 4:00 عصرا بتوقيت دولة الإمارات لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة، وذلك في إطار مشاركة جناح المملكة المتحدة في إكسبو 2020 دبي، وفقا لـ"وام".
يمثل فريق "السهام الحمر"، بصفته واحدا من فرق الاستعراض الجوي الرائدة في العالم، الواجهة العامة لسلاح الجو الملكي، ويساعد القوات المسلحة البريطانية في عملية التوظيف، إذ يعمل سفيرا عبر تقديم استعراضات داخل المملكة المتحدة وخارجها.
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