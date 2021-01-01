أثبتت دراسة علمية حديثة أن الإفراط في تناول المشروبات الغازية خطرا يدمر الرجال، حيث يتسبب في انخفاض حركة الحيوانات المنوية.
وأكدت الدراسة التى نشرت في مجلة Human Reproduction، قيام الباحثين بتحليل عينات السائل المنوي لـ189 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا، وتوقعوا أن يؤثر الوزن على النتائج، لأن تناول كميات كبيرة من السكر يرتبط غالبًا بمؤشر كتلة الجسم المرتفع، ووجدوا أن الاستهلاك العالي للمشروبات الغازية كان مرتبطًا بانخفاض حركة الحيوانات المنوية.
وأظهرت النتائج ارتباطا بين تناول المشروبات السكرية وحركة الحيوانات المنوية فقط بالنسبة الرجال النحيفين، ولم تتأثر لدى الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وفق ما نقل موقع timesnownews.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لهذه الأسباب.. المشروبات الغازية تدمر الرجال
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق