

لهذه الأسباب.. المشروبات الغازية تدمر الرجال لهذه الأسباب.. المشروبات الغازية تدمر الرجال

أثبتت دراسة علمية حديثة أن الإفراط في تناول المشروبات الغازية خطرا يدمر الرجال، حيث يتسبب في انخفاض حركة الحيوانات المنوية.



وأكدت الدراسة التى نشرت في مجلة Human Reproduction، قيام الباحثين بتحليل عينات السائل المنوي لـ189 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا، وتوقعوا أن يؤثر الوزن على النتائج، لأن تناول كميات كبيرة من السكر يرتبط غالبًا بمؤشر كتلة الجسم المرتفع، ووجدوا أن الاستهلاك العالي للمشروبات الغازية كان مرتبطًا بانخفاض حركة الحيوانات المنوية.



وأظهرت النتائج ارتباطا بين تناول المشروبات السكرية وحركة الحيوانات المنوية فقط بالنسبة الرجال النحيفين، ولم تتأثر لدى الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وفق ما نقل موقع timesnownews.

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وأشارت الدراسة إلى أن الوزن الزائد للجسم يمكن أن يؤثر سلبًا على إنتاج الحيوانات المنوية، كما تتسبب الدهون الزائدة حول الخصر والخصيتين في زيادة درجة حرارة كيس الصفن، ما يؤدي إلى انخفاض جودة الحيوانات المنوية بالأساس.وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون بقسم الصحة البيئية بجامعة هارفارد، أن المشروبات الغازية تؤثر على إجمالي عدد الحيوانات المنوية، ونسبة هرمون الغدد التناسلية في الدم، فضلا عن التأثير المباشر على وظيفة الخصية ما قد يؤثر على الخصوبة.