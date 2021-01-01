

كفيفة منذ الولادة.. امرأة تكشف عن مفاجآت غير متوقعة بعد استعادة بصرها لأول مرة كفيفة منذ الولادة.. امرأة تكشف عن مفاجآت غير متوقعة بعد استعادة بصرها لأول مرة

عاشت امرأة كفيفة معظم حياتها، إلا أن بعد خضوعها لعملية جراحية، أصبحت قادرة على الرؤية لأول مرة، وكشفت عن أكثر ما فاجأها.



وبحسب موقع unilad، كانت أوليفيا دورانت، من مدينة بيتسبرج، بولاية بنسيلفانيا في الولايات المتحدة، ومقرها حالياً في لوس أنجلوس، كفيفة منذ ولادتها حتي عام 2016.



كانت دورانت تعاني من قصر النظر بدرجة كبيرة جدًا تمنعها من التعرف على الأشخاص، أو السير في الخارج بمفردها أو حتى مشاهدة التلفزيون.

وفي سن 34، ساعدتها عملية جراحية على استعادة بصرها. وبعد سنوات عديدة تمكنت أخيرا من رؤية الأشياء لأول مرة، وكانت صدمة أن تشاهد العالم بوضوح تام.وتعمل «أوليفيا»، متحدثة عامة متمرسة، تنشر بانتظام مقاطع فيديو على حساباتها عبر مواقع التواصل المختلفة، حيث تحلل حالتها وتجيب على أسئلة المتابعين.فيما سألها أحد المتابعين مؤخرًا: «ما الأشياء التي أدهشتك؟ كيف كنت تتصوريها من قبل؟».وأجابت «أوليفيا» قائلةً: «حجم الأشياء، والأشياء التي يوجد بها الكثير من المعلومات، مثل حفلة موسيقية، أو مطعم مزدحم، لأن عقلك لا يمكنه حقًا استيعاب كل هذه المعلومات في وقت واحد»كما أوضحت أن الأمر ليس بالسهل، فسوف يستغرق عقلها بعض الوقت للتكيف مع ذلك. كما شبهت الأمر بالحصول على قوى نفسية غير عادية.وفي مقطع فيديو آخر، ردت على تعليق سألها «ما هو أكثر شيء صدمك عندما شاهدته لأول مرة؟».وأوضحت «أوليفيا»: «أنه لم يكن لديها أي فكرة عن شكلها وملامح وجهها، فعندما كانت ذاهبة إلى أحد المتاجر وعند وقوفها أمام أحد المرايا على الحائط، ورأت نفسها، القت التحية معتقدةً أن انعكاسها في المرأة شخص آخر».بالإضافة إلى مرورها بأزمة تعريف كاملة، مفسرةً أن الأمر غريب عندما لا تتمكن من التعرف على نفسك، مما يزعجها قليلاً، فكل ما كانت تعرفه عن نفسها خاطئ، على حد تعبيرها.



