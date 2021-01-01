حالة من البهجة والسعادة سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليوم، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد.
واختلفت طرق احتفال المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بذكرى النصر، ففضل البعض نشر قصص الأجداد الذين شاركوا في الحرب، فيما مال البعض الآخر لنشر صور للأبطال أو بعض مقتنياتهم، بينما لجأ فريق ثالث لتقديم اقتراحات بقائمة من الأفلام والأغاني المفضلة التي وثقت بطولات بسالة الجندي المصري في المعركة.
لم تقصر احتفالات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ما سبق، إذ ذهب البعض لما هو أبعد من ذلك، بنشر صور «لمصنع الكراسي» في إشارة منهم للهزيمة المذلة التي تلقاها جيش العدو من الجيش المصري.
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التعليقات على بعد تصدره «التريند».. القصة الحقيقية لـ «مصنع الكراسي» وسر ما يحدث وراءه (صور)
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