

بعد تصدره «التريند».. القصة الحقيقية لـ «مصنع الكراسي» وسر ما يحدث وراءه (صور) بعد تصدره «التريند».. القصة الحقيقية لـ «مصنع الكراسي» وسر ما يحدث وراءه (صور)

حالة من البهجة والسعادة سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليوم، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد.



واختلفت طرق احتفال المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بذكرى النصر، ففضل البعض نشر قصص الأجداد الذين شاركوا في الحرب، فيما مال البعض الآخر لنشر صور للأبطال أو بعض مقتنياتهم، بينما لجأ فريق ثالث لتقديم اقتراحات بقائمة من الأفلام والأغاني المفضلة التي وثقت بطولات بسالة الجندي المصري في المعركة.



لم تقصر احتفالات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ما سبق، إذ ذهب البعض لما هو أبعد من ذلك، بنشر صور «لمصنع الكراسي» في إشارة منهم للهزيمة المذلة التي تلقاها جيش العدو من الجيش المصري.

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وعلى ضوء ما سبق، دخل هاشتاج «مصنع الكراسي»، قائمة أكثر الموضوعات المتداولة في مصر خلال الساعات القليلة الماضية.وعليه، يرصد «المصري لايت» في السطور التالية قصة «مصنع الكراسي» الذي استخدمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لـ «التحفيل» على جيش العدو بعد الهزيمة المذلة التي تكبدها من أبطالنا من جنود القوات المسلحة.مصنع الكراسيمصنع الكراسي، هو مصنع الأهرام للكراسي الخشبية، الذي شيده الرئيس الراحل جمال عب الناصر، بحي إمبابة، على النيل مباشرةً، لصناعة الأثاث، في نهاية الخمسينات من القرن الماضي.