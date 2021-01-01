فى 3 أسابيع.. أسرع ريجيم لحرق ونسف الدهون



ريجيم سريع ريجيم سريع

إذا كنتِ تبحثين عن ريجيم سريع لحرق الدهون، إليك ريجيم مجرب لتفتيت ونسف الدهون والحصول على الوزن المثالى فى وقت قصير.



إليكِ خطة الريجيم يقدمها موقع “بولد سكاى” الهندى، يمكنك اتباعها وأخذ راحة لمدة أسبوع ثم اتباعها مرة أخرى.





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الأسبوع الأولالإفطار:2-3 شرائح من الأناناس1 كوب زبادي قليل الدسم+ ملعقة شوفانوجبة خفيفة:1 توست ردة1 بيضة مسلوقةالغداء:خضار مسلوق + طبق من السمك المشوي أو قطعة دجاج.العشاء:كوب من الزبادى + شرائح من الأناناس.الأسبوع الثانىالإفطار:2 بيضة مسلوقة وخيارة.وجبة الغداء:قطعة ستيك من اللحم المشوي، بشرط تكون خالية من الملح + علبة زبادي.أو دجاج مسلوق أو مشوي بدون جلدأو علبة تونة بدون زيت+ وعلبة زبادي مع ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحون.وجبة العشاء:كوب زبادي + ثمرة تفاحالأسبوع الثالثالإفطار اليومى:كوب من الشاى بملعقتين لبن خالى الدسم +1 بيضة مسلوقة + 1 توست سنبين الإفطار والغداء:- طبق من شوربة الكرنب الحارقة للدهون + شريحتان من اللحم المشوى + 3 ملاعق أرز أو مكرونة- طبق شوربة خضار + ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة خضراء- شريحتان من فيليه السمك + 3 ملاعق أرز + طبق سلاطة خضراءالعشاء:كوب من الزبادى + ثمرة فاكهةبين الوجبات تناولى كوبا من المشروبات الحارقة مثل الجنزبيل أو بذر الكتان أو القرفة.