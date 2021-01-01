طريقة تخليل الزيتون الأسود سر سواده.. اعرف الطريقة



الزيتون الأسود الزيتون الأسود

فى موسمه تقوم الكثيرات من ربات البيوت بتحضير مخلل الزيتون الأسود فى مطبخها ، بخطوات سهلة وسريعة إليك طريقة تحضير الزيتون الأسود بالمقادير والخطوات بطرق مختلفة اختارى الطريقة التى تناسبك وبدون إضافة الملونات أو الصبغات والتى تعد سر سواد بعض أنواع الزيتون الأسود فى الأسواق.



طريقة تخليل الزيتون الأسود بالمقادير للشيف إلهام فتحى





قد يعجبك أيضا...

المقادير1 كيلو زيتون أسود1 كيلو ملح البحرطريقة التحضير1. بالماء الساخن يغسل الزيتون الأسود ثم يصفى.2. فوق الزيتون ينثر الملح وييقلب ثم يترك3. في مصفاة بلاستيكية يوضع الليمون حتى تصفى عصارته ويوضع بالملح مدة 3 أيام ويقلب بين الحين والآخر.4. يعبأ الزيتون فى البرطمان ويضغط قليلاً باليد ويضاف الماء إلى الزيتون حتى يمتلئ المرطبان.5. يغطى المرطبان بإحكام ويترك جانبا لمدة شهر إلى أن يصبح الزيتون جاهزاً للأكلطريقة تخليل الزيتون الأسود للشيف الشربينىالمقادير1 كيلو زيتون أسود1 كيلو ملح البحرطريقة التحضير1-أحضري الزيتون الأسود الطازج ووقومى بلفه بواسطة قطعة من الشاش أو فوطة واربطيها بأحكام بدوباره أو خيط و في وعاء كبير به ماء مغلى يمكنك وضع الفوطة المملؤه بالزيتون والإمساك بطرف الفوطة المربوطة.2-اتركي الزيتون في الماء المغلى عدة دقائق ثم ارفعي الفوطة حتى تصفى الماء ثم أنزليها في نفس الوعاء في الماء المغلى مرة اخرى لعدة دقائق ثم ارفعيها3- يصفى الماء جيدا ثم تفتح القماشة ويوضع الملح على الوجه4- أغلقى القماشة وأتركيها لمدة 3 أيام ثم أخض الزيتون ووضعه فى برطمان لمدة 5 أيام أخرى .5-أضيفي الملح والخل والزيتون والقليل من الماء ويمكنك تناوله في اخر اليوم الخامس بعد أن يفقد مرارته.