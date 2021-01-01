يعزز صحة القلب.. فوائد غير متوقعة لفول الصويا



فويا الصويا فويا الصويا

فوائد صحية لتناول فويا الصويا ، فهو يعزز صحة القلب ويعمل كبديل للحوم ويمكن للنباتيين وأولئك الذين يعانون من نقص البروتين دمج قطع الصويا في نظامهم الغذائي.







إليك فوائد تناول الصويا وفقا لموقع هيلث

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1. يعزز صحة القلبالصويا غنية بالبروتينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف، ومن ثم فهي تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، يمنع الكوليسترول الجيد العديد من أمراض القلب ، ما يجعل قطع فول الصويا طعامًا صديقًا للقلب.2.إنقاص الوزنمحتوى الألياف في قطع فول الصويا تحافظ على الجوع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يبقي ممتلئًة لساعات طويلة.3. تقليل أعراض سن اليأستعاني العديد من النساء في مرحلة انقطاع الطمث من الهبات الساخنة والتعرق الليلي وصعوبة النوم وجفاف المهبل وتقلبات المزاج.وقد نظرت العشرات من الدراسات الصغيرة في تأثيرات فول الصويا على هذه الأعراض ، وخاصة الهبات الساخنة ، ووجد تحليل عام 2015 لعشر دراسات أن الايسوفلافون النباتي من فول الصويا يقلل من الهبات الساخنة بنسبة 11٪.4. ينظم الخلل الهرموني عند النساءفول الصويا يحتوى على هرمون الأستروجين ويمكن للنساء ذوات النشاط الهرموني غير المنتظم أن يأكلن الصويا بانتظام. على وجه الخصوص ، تستفيد النساء بعد سن اليأس والذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض أكثر من غيرهم.5. يحسن صحة الجهاز الهضميأظهرت كل من الدراسات التي أجريت على الحيوانات والبشر أن استهلاك أطعمة الصويا يمكن أن يزيد من مستويات البكتيريا في الأمعاء ، وبالتالي تحسين صحة الأمعاء.6. خصائص مضادة للالتهاباتثبت أن استهلاك أطعمة الصويا له آثار مفيدة على جوانب متعددة من صحة الإنسان ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالالتهابات ، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأنواع معينة من السرطان.