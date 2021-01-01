

ازاى تحافظ على صحة قلبك بعد سن الثلاثين ازاى تحافظ على صحة قلبك بعد سن الثلاثين

صحة القلب من أهم الأشياء التي تحتاج إلى العناية بها، خاصة بعد سن الثلاثين، حيث أنه مع تقدمك في العمر، تزداد فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا هناك عدة طرق تساعدك في الحفاظ على صحة قلبك بعد سن الثلاثين، نتعرف على هذه الطرق في السطور التالية، بحسب موقع "health shots".



إزاى تحافظ على صحة قلبك بعد سن الثلاثين





1. تناول الأطعمة الغنية بمادة السكوالين



السكوالين موجود بكميات صغيرة في جسم الإنسان، ويظهر حديثى الولادة أعلى كمية من السكوالين في دمائهم، لكن هذه الكمية تتناقص بسرعة على مر السنين، وينخفض تركيز السكوالين في الدم بشكل كبير بين سن 30 و 40 لكن يمكن تعويض هذه المادة من خلال بعض الأطعمة.

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والزيتون هو أغنى مصدر للسكوالين، كما يمكن أن نجد هذه المادة في زيت الزيتون أيضاً.والسكوالين لديه القدرة على زيادة الكوليسترول الجيد (HDL) وفي نفس الوقت يقلل الكوليسترول السيئ (LDL).2. ممارسة الرياضة بانتظامالأنشطة البدنية ضرورية للصحة العامة ابدأ في ممارسة تمارين الأيروبيك أو تمارين القوة، والتي ستساعدك على إنقاص الوزن، كما يوصى باختيار الأنشطة الهوائية التي تحسن صحة القلب مثل المشي السريع أو الجرى لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.3. غرس عادات الأكل الجيدةيجب على كل شخص أن يأكل بشكل صحيح للحفاظ على وزن صحي ومراقبة السعرات الحرارية التي يتناولها لذا يجب التقليل من السعرات الحرارية دون المبالغة في التغذية، انتبه لما تأكله وتشربه.تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة خاصة تلك الأقل معالجة ومليئة بالألياف، النظام الغذائي النباتي هو أكثر صحة من الخيارات الأخرى.جرب اختيار البقوليات والمكسرات وفول الصويا والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم، يمكن أن يكون التقليل من اللحوم الحمراء أو الدجاج فكرة جيدة.قلل من تناول المشروبات المحلاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة والشاي والقهوة علاوة على ذلك ، يمكن أن تكون الأطعمة الأخرى مثل البسكويت والفطائر والكعك والدونات والآيس كريم والحلوى هي المسببة لزيادة الوزن.4. حدد موعدًا للفحوصات المنتظمة مع طبيبكيمكن أن يساعدك طبيبك في تحديد مواعيد الفحوصات المنتظمة، وخلال هذه الجلسات، أحضر جميع أدويتك واطرح أسئلة عنها لا تتردد في طرح الأسئلة على طبيبك إذا لم تكن قادرًا على فهم أي شيء تحدث إلى طبيبك حول الأمراض التي من المرجح أن تؤثر عليك، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.