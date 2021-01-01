فوائد الكرنب الصحية عديدة منها إنقاص الوزن وتنظيم ضغط الدم



فوائد الكرنب الصحية فوائد الكرنب الصحية

فوائد الكرنب لا حصر لها، فهو من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية التي تجعله إضافة قيمة لنظامك الغذائي، ومن أبرز فوائده أنه يساعدك في عملية إنقاص الوزن إلى تحسين الهضم، وفى هذا التقرير نتعرف على أبرز فوائد الكرنب لصحتك، بحسب موقع " healthshots".



فوائد الكرنب

فوائد الكرنب عديدة مما يجعله إضافة مميزة وصحية لنظامك الغذائي وتشمل فوائد الكرنب ما يلى:



1. غنى بالمغذيات

الكرنب منخفض السعرات الحرارية (يحتوى على 22 سعرة حراريًا لكل وجبة) ويحتوى على البروتين وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، كما يحتوي أيضًا على مجموعة من الفيتامينات، مثل K و B6 و C.

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تساعد هذه العناصر الغذائية على تسهيل الوظائف الجسدية الهامة مثل التمثيل الغذائي والجهاز العصبي.وفقًا لبحث أجرته مجلة Asian Pacific Journal of Cancer Prevention، فإن الكرنب غني بالألياف ويحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.2. يساعد في تقليل الالتهابيرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب الأمعاء.تحتوي الخضروات الصليبية مثل الكرنب على مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب المزمن. مضادات الأكسدة مثل sulforaphane و kaempferol الموجودة في الكرنب توفر تأثيرًا مضادًا للالتهابات، وفقًا لبحث نشرته مجلة Clinical Phytoscience.3. يساعد على الهضميحتوي الكرنب على ألياف غير قابلة للذوبان صديقة للأمعاء وفقًا لبحث نشرته المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي ، تساعد الألياف في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق إضافة كتلة إلى البراز وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.4. إدارة الوزنالكرنب منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي كوب واحد من الكرنب المطبوخ على 34 سعرة حرارية فقط ، مما يجعله خيارًا ممتازًا للتحكم في الوزن كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف ، مما يعزز مستويات الطاقة ويخلق شعورًا بالامتلاء في المعدة.وفقًا لدراسة نشرتها مجلة Nutrition Reviews ، فإن الزيادة في تناول الألياف القابلة للذوبان أو غير القابلة للذوبان تزيد من الشبع بعد الوجبة وتقلل من الجوع اللاحق.5. ينظم ضغط الدميعتبر الكرنب مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم، وهو معدن مهم يعزز وظائف الجسم ، بما في ذلك مستويات ضغط الدم. يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم حالة مهددة للحياة ، إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب من خلال التدخلات الغذائية والتمارين الرياضية.يساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم من خلال مقاومة تأثيرات محتوى الصوديوم في الجسم.وفقًا للمجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء والغدد الصماء والتمثيل الغذائي، فإن تناول الكرنب الغني بالبوتاسيوم يعد طريقة جيدة لخفض ضغط الدم المرتفع ويساعد على إبقائه في نطاق صحي.