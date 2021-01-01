اللواء سمير فرج يروى موقفا للرئيس السيسي عندما كان ملازم أول بالجيش.. فيديو



السيسي السيسي

وجه اللواء سمير فرج، رئيس هيئة الشئون المعنوية الأسبق، كلمته للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ 48 لإنتصارات أكتوبر.



وأضاف سمير فرج، " عمرى ما ذكرت هذا الموضوع ومش هتكلم عليه حتي لو وسائل الإعلام هتكلمني.. وأما روحت الكتيبة كنت الملازم أول عبد الفتاح السيسي ضابط سلاح الكتيبة وقعدنا سنة ونصف مع بعض.. ويوم ماسيبت الكتيبة أنا كتبت التقرير السرى.. والكتيبة 34 أربعة بياخدوا تقدير إمتياز، والملازم أول الوحيد الذى أخد تقرير سرى إمتياز هو الملازم أول الرئيس عبد الفتاح السيسي".



وتابع: "مش بقول كدا علشان حضرتك موجود.. وكنا طول النهار فى المواقع فى سيناء وكان فيه عاصفة رملية بالليل والطريق أتردم وبلغنا قيادة اللواء وبعتتلنا بندوزر وكان فيه موانع ألغام.. ف الملازم أول عبد الفتاح السيسي قال المدنيين هيعدوا الصبح ولازم الطريق يبقي مفتوح.. قولتله الألغام دي لو أتدمرت هنبقي مش تمام.. قالي انا قادر ونزل بالفعل وفتح الطريق".

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وأشار: "الدليل أنه كان ضابط صاحب قرار هي عندما كلم الشئون الإجارية للكتيبة وطلب عدس لأن الدنيا ساقعة والناس عايزة تاكل حاجة دافية وعربية المياه تطلع وطلب عربية الإجازات وجه وقالي تمام وفتحت الطريق وعساكر الكتيبة فطرت والإجازات طلعوا مطرحهم".