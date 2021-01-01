المستشفيات الجامعية: زيادة في أعداد مصابي كورونا بالعزل

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قال الدكتور حسام عبد الغفار ، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، إن هناك زيادة في أعداد كورونا بالمستشفيات الجامعية، ولكن معدل الزيادة مطمئن بالنسبة لوضع كورونا الوبائي، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية تستقبل المواطنين على مدار الوقت دون توقف.







وأضاف "عبد الغفار" ، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": " اقتربنا من الانتهاء من تطعيم جميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بينما بالنسية للطلاب المستجدين يتطعموا مع إجراء الكشف الطبي للطلاب بالجامعاتبينما الطلاب بالفرق الأخرى يتم تطعيمهم من خلال مراكز التطعيم في كل جامعة.

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وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، في وقت سابق، إن شدة حالات كورونا وانتشارها ملحوظ خلال الفترة الماضية، لافتا إلي أن الفترة الماضية شهدت توسع في حملة اللقاحات على مستوى الجمهورية.وتابع "عبد الغفار ": "المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة تشهد زيادة في إصابات كورونا، على مدار الأسبوعين الماضيين، وفقًا للبيانات المعلنة.وأوضح:" مصر لازالت في المنطقة الآمنة بالنسبة لوضع كورونا الوبائي، مشيرا إلي أن الزيادة مسيطر عليها من خلال عدد الأسرة الشاغرة في العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.