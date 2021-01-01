المستشفيات الجامعية: زيادة في أعداد مصابي كورونا بالعزل

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › المستشفيات الجامعية: زيادة في أعداد مصابي كورونا بالعزل

صورة الخبر: المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية

قال الدكتور حسام عبد الغفار ، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، إن هناك زيادة في أعداد كورونا بالمستشفيات الجامعية، ولكن معدل الزيادة مطمئن بالنسبة لوضع كورونا الوبائي، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية تستقبل المواطنين على مدار الوقت دون توقف.



وأضاف "عبد الغفار" ، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": " اقتربنا من الانتهاء من تطعيم جميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بينما بالنسية للطلاب المستجدين يتطعموا مع إجراء الكشف الطبي للطلاب بالجامعاتبينما الطلاب بالفرق الأخرى يتم تطعيمهم من خلال مراكز التطعيم في كل جامعة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، في وقت سابق، إن شدة حالات كورونا وانتشارها ملحوظ خلال الفترة الماضية، لافتا إلي أن الفترة الماضية شهدت توسع في حملة اللقاحات على مستوى الجمهورية.



وتابع "عبد الغفار ": "المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة تشهد زيادة في إصابات كورونا، على مدار الأسبوعين الماضيين، وفقًا للبيانات المعلنة.

وأوضح:" مصر لازالت في المنطقة الآمنة بالنسبة لوضع كورونا الوبائي، مشيرا إلي أن الزيادة مسيطر عليها من خلال عدد الأسرة الشاغرة في العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على المستشفيات الجامعية: زيادة في أعداد مصابي كورونا بالعزل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17985

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager