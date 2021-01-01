قال الدكتور حسام عبد الغفار ، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، إن هناك زيادة في أعداد كورونا بالمستشفيات الجامعية، ولكن معدل الزيادة مطمئن بالنسبة لوضع كورونا الوبائي، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية تستقبل المواطنين على مدار الوقت دون توقف.
وأضاف "عبد الغفار" ، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": " اقتربنا من الانتهاء من تطعيم جميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بينما بالنسية للطلاب المستجدين يتطعموا مع إجراء الكشف الطبي للطلاب بالجامعاتبينما الطلاب بالفرق الأخرى يتم تطعيمهم من خلال مراكز التطعيم في كل جامعة.
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التعليقات على المستشفيات الجامعية: زيادة في أعداد مصابي كورونا بالعزل
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