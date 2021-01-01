وزير التعليم يحذر طلاب الثانوية: اللي هيعتمد على الدروس هيندم يوم الامتحان



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الدروس الخصوصية لن تفيد طلاب الثانوية العامة في نظام التقييم الجديد.



وقال وزير التربية والتعليم: مفيش أي علاقة بين ما يحدث في مراكز الدروس الخصوصية وبين الامتحان النهائي .



وأضاف وزير التربية والتعليم: دفعة العام الماضي فوجئوا أن امتحانات الثانوية العامة مختلفة تمامًا عما تم التدريب عليه في الدروس الخصوصية، وندموا على تجاهلهم لتنبيهاتنا.

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وأعلن وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون إلكترونية، وتم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دورى ومستمر.ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، فمن المقرّر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.وحصل موقع “صدى البلد” على صورة الخريطة الزمنية الرسمية المعتمدة بتوقيع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، للعام الدراسي القادم 2021 / 2022، والتي تم الاتفاق عليها مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.وأكدت الخريطة الزمنية الموقعة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ما يلي:يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبًا.يبدأ الفصل الدراسي الأول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يومًا، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يومًا.تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 15 يناير 2022 ، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 7 مايو 2022.تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022 ، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.تكون إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من 5 فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.