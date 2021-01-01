

للتغلب على زيادة الوزن للتغلب على زيادة الوزن

أثرت جائحة فيروس كورونا على الجميع بأكثر من طريقة، وقد أدى البقاء في المنزل طوال اليوم وعمل الكثير من الناس من منازلهم إلى تضاعف مشكلة زيادة الوزن، وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" فقد شهد أكثر من 60 % من البالغين تغيرًا في وزن أجسامهم منذ ظهور الوباء، ويرجع ذلك إلى انخفاض مستوى النشاط البدني والإفراط في تناول الطعام في المنزل، في هذا التقرير نتعرف على 5 أشياء للتغلب على مشكلة زيادة الوزن بعد وباء فيروس كورونا.



5 نصائح للتغلب على زيادة الوزن بعد وباء كورونا

تناول الطعام بانتباه



الأكل اليقظ هو خطوة مهمة في فقدان الوزن الصحي والحفاظ عليه حتى لو كنت تتناول أطعمة صحية ، فلا تفرط في تناولها.



عند تناول وجبتك اليومية تذكر أن كل طعام تضعه في طبقك يحتوي على قدر من السعرات الحرارية بما في ذلك المشروبات، لذا حدد كمية السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا وفقًا لعمرك وحاجة جسمك ومستوى النشاط البدني ثم قسّمه وفقًا للوجبات والوجبات الخفيفة وتناول كمية محدودة من السعرات الحرارية في اليوم.

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أضف المزيد من الألياف إلى طبقكأحد أفضل الطرق للحد من الشعور بالجوع هي زيادة تناولك للألياف يمكن للأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة أن تبقيك تشعر بالشبع والامتلاء لفترة أطول، حيث إنها تدعم صحة الجهاز الهضمي وتحسن عدد بكتيريا الأمعاء وتمنع الإمساك، وهي مشكلة صحية أخرى كانت في ازدياد خلال وباء كورونا، لكن تذكر أن تأخذ الألياف أيضًا بكميات محدودة.تناول الطعام في الموعد المحددعندما تأكل في وقت متأخر أو بعد وقت الوجبة، فإنك تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، هذا لأنه عندما تكون جائعًا، فإنك تأكل بسرعة وتفقد كمية الطعام التي تتناولها. نتيجة لذلك، ينتهي بك الأمر بتناول المزيد من الطعام. حدد وقت وجبتك والتزم به لتجنب نوبات الإفراط في الأكل.زد من نشاطكينتج الإفراط في الطعام بسبب الملل، عندما لا يكون لدينا ما نفعله ، فإننا نتوق إلى المزيد من الأطعمة غير الصحية والدهنية لتجنب ذلك ، حافظ على انخراطك في الأنشطة المختلفة، يمكنك ممارسة الرياضة أو هواية جديدة لتحافظ على انشغالك، سيساعد ذلك على صرف انتباهك عن الطعام كما أنه سيرفع مزاجك ويقلل من مستوى التوتر.ضع في اعتبارك مستوى استهلاكك للمياهفي بعض الأحيان، وخاصة في مواسم الشتاء نميل إلى شرب كميات أقل من الماء هذا يؤدي إلى الجفاف ، والذي غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين الجوع.راقب مستوى استهلاكك اليومي من المياه حتى عندما تشعر بالجوع، بعد الأكل مباشرة أو بين وقت الوجبة ، اشرب كوبًا من الماء لتعرف ما إذا كنت جائعًا حقًا أم عطشان فقط.يمكنك أيضًا شرب عصائر الفاكهة وماء جوز الهند لزيادة مستوى استهلاكك اليومي من الماء.