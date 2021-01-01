3 ملايين جنيه غرامة.. عقوبة بث قناتين فضائيتين من خارج مدينة الإنتاج



عقوبة بث قناتين فضائيتين من خارج مدينة الإنتاج عقوبة بث قناتين فضائيتين من خارج مدينة الإنتاج

وضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ضوابط لبث القنوات الفضائية ، كما وضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام أيضا عقوبات لبث القنوات الفضائية بدون ترخيص.







وتمكن ضباط قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط قناتين فضائيتين بدون ترخيص، يتم بثهما من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، كما تم ضبط استوديو غير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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وردت معلومات للعقيد حسام بكير رئيس قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد إدارة عدد من الأشخاص لقناتين فضائيتين من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بدون ترخيص، وتم إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه العميد عاصم أبو الخير.وعلى الفور تم إعداد حملة أمنية ومداهمة مقر القناتين، وضبط بهما أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج منسوخة ومقلدة وبرامج مونتاج وإعلانات، كما تم ضبط أستوديو بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسئولين عن القناتين والأستوديو وتولت النيابات المختصة التحقيق.عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيصنصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.