وزير التعليم: مفيش تقييم بالأبحاث السنة دي.. والامتحانات كلها في المدارس



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة كلامها واحد ولن يتغير فيما يخص نظام الدراسة في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 .







وعبر وزير التربية والتعليم ، عن استياءه من المحاولات الدؤوبة التي تتم على السوشيال ميديا لنشر شائعات عن تأجيل الدراسة أو اغلاق المدارس أو تقليل عدد أيام الحضور.

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وقال وزير التربية والتعليم : الدراسة ستكون منتظمة هذا العام في المدارس ، وسيتم تسجيل الحضور والغياب ، وسيتم عقد الإمتحانات داخل المدارس وليس في المنازل ، ولن يتم اللجوء إلى التقييم بالابحاث هذا العام.وأضاف وزير التربية والتعليم : أن العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون عاماً نظامياً منضبطاً، مشيراً إلى أن جميع مصادر التعلم الرقمية ستكون متاحة ولكن كعنصر مساعد مع انتظام الطلاب داخل الفصول في المدارس.الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديدواعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد 2022.وقال شوقي ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أعلنا موعد بدء الدراسة في الخريطة الزمنية الكاملة لـ العام الدراسي الجديد 2022 ، حتى يستطيع الناس ترتيب أوقاتهم ، ولكن أى تفاصيل أخرى سنعلنها في الأسبوع الأخير من سبتمبر.