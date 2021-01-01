شوبير : هناك حالة من القلق فى الأهلي بسبب موسيمانى



الإعلامى أحمد شوبير الإعلامى أحمد شوبير

كشف الإعلامى أحمد شوبير، أن هناك حالة من القلق داخل النادى الأهلى بشأن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم .



وقال شوبير عبر برنامج الإذاعى : “ فى حاجة من القلق تجاه ، مش فاهمه شوية هيجدد سنة، وشوية العلاقة محترمة والكلام بيروح وبيجى ” .



وأضاف : “ موسيمانى يقود تدريبات الأهلى بشكل طبيعى فى الوقت الحالى ، ولكن لدى تحفظ على عدم خوضه مباريات ودية خلال الأيام الجارية، وذلك لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة ”.

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وعلى جانب أخر ، تصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترتيب الأندية الأفريقية، بينما حل الزمالك ثانيا، واحتل بيراميدز المركز الـ20 في التصنيف.وأصدر موقع «Football Database»، التصنيف الجديد للأندية داخل القارة السمراء، والذي أوضح اعتلاء النادي الأهلي القمة عن أقرب منافسيه، نادي الزمالك، برصيد 1750 نقطة، بينما حل الأبيض ثانيا برصيد 1593 نقطة، ليتساوى مع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الذي جاء خلفه في المركز الـ3 بعدد النقاط ذاته.ويحتل الترجي الرياضي التونسي المركز الرابع بـ 1580 نقطة، وفي الخامس، نادي مازيمبي الكونغولي، برصيد 1574 نقطة.وجاء نادي بيراميدز في المرتبة الـ20، برصيد 1461، متفوقا على نادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، واحتل سموحة المركز الـ27 برصيد 1433 نقطة، متساويا مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري، الذي جاء خلفه في المركز الـ28.بينما جاء وصيف النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المركز الـ50، برصيد 1407 نقاط؛ إذ فشل في معادلة رصيد نادي إنبي، الذي وصل إلى النقطة 1410، واحتل بها المركز الـ47.