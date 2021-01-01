يقضى على سرطان القولون.. نوع من الخضراوات عليك تناوله



سرطان القولون سرطان القولون

سرطان القولون مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص ،لذلك نكشف عن أفضل أنواع الخضروات التي تقي من سرطان القولون .



15 نوع من الأطعمة والمشروبات تقى من سرطان القولون وتعالج الإنتفاخ



1. البرتقال

البرتقال مصدر جيد من الألياف والماء ، والتي يمكن أن تساعد في منع احتباس الماء وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة كما أنها غنية بفيتامين سي الذي قد يزيد صحة المجتمع البكتيري في القناة الهضمية.



2. الموز

يعتبر الموز أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف ، حيث يحتوي على البوتاسيوم ، والذي يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات الصوديوم ومنع احتباس الماء.

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صغير دراسة 2011 كما أشار إلى أن الموز قد يترافق مع انتفاخ أقل ووجدت أن الإناث اللائي تناولن موزة مرتين في اليوم كان لديهن انتفاخ أقل من اللواتي لم يأكلن.وأشار المؤلفون إلى أن النتائج تشير إلى أن تناول الموز يوميًا قد يعزز نمو سلالة مفيدة من بكتيريا الأمعاء.3. الأناناسبالإضافة إلى احتوائه على 1.4 جرام (جم)من الألياف لكل وجبة ، يحتوي الأناناس على إنزيمات يسمى بروميلين غالبًا ما يستخدم هذا الإنزيم في الطب التقليدي لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، على الرغم من إجراء القليل من الأبحاث حول فعاليته.أحد كبار السن دراسة 2010 وجد أن عصير الأناناس يقلل من الالتهاب في الفئران المصابة بمرض التهاب الأمعاء. بسبب النتائج المشجعة ، أوصى المؤلفون بإجراء تجارب سريرية لتحديد ما إذا كان له تأثير مماثل على البشر.4. التوتيحتوي التوت 2.1 غ من الألياف لكل وجبة ، وهو أمر جيد لصحة الجهاز الهضمي. هم أيضا مصدر ممتاز من مضادات الأكسدة ، والتي يمكن تروج \ يشجع \ يعزز \ ينمى \ ويطور صحة القناة الهضمية.5. الباباياأ دراسة 2013 نص على أن البابايا تستخدم أحيانًا كعلاج منزلي لشكاوى الجهاز الهضمي. قارنت الدراسة التي استمرت 40 يومًا آثار تناول مكملات البابايا مع تأثيرات تناول الدواء الوهمي. وأظهرت أن المشاركين الذين تناولوا البابايا يعانون من إمساك وانتفاخ أقل.6. الطماطمتحتوي الطماطم على البريبايوتكس ، وهو مكون غذائي غير قابل للهضم يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية. تعتبر البريبايوتكس الموجودة في الطماطم مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض كرون وسوء الامتصاص والعديد من الحالات الأخرى المرتبطة بالانتفاخ.7. العدسالعدس مثل البقول الأخرى عالي في الألياف. هم أيضا وفيرة في النشويات المقاومة ، وهي كربوهيدرات تقاوم الهضم وتساهم في صحة الجهاز الهضمي.8. البروكليقد يقلل البروكلي ، الغني أيضًا بالألياف ، من الانتفاخ عن طريق تحسين صحة الأمعاء. أظهرت دراسة أجريت عام 2017 على الفئران أن الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا معززًا بالبروكلي تتحمل مشاكل في الجهاز الهضمي بشكل أفضل من الفئران التي لم تأكل البروكلي.خلص المؤلفون إلى أن الخضروات تحتوي على مادة كيميائية قد تساعد في الحفاظ على صحة المجتمع البكتيري في القناة الهضمية.ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث على البشر لفهم التأثيرات الكاملة للبروكلي.9. الجزرالجزر عالي في فيتامين أ ، وهو مهم للمحافظة عليه التوازن في القناة الهضمية بحث يقترح أيضًا أن المصادر الغذائية لفيتامين أ تزيد من سلالات البكتيريا المفيدة في الأمعاء.10. الكرفسأ دراسة 2017 تشير التقارير إلى أن الكرفس غني بالأبيجينين ، وهو فلافونويد يتواجد بشكل طبيعي في النباتات. أظهر البحث أن الكرفس يمكن أن يزيد من نمو وتنوع بكتيريا الأمعاء ، مما قد يحسن الهضم.11. السبانخالسبانخ كثيفة العناصر الغذائية ، الخضر عالية الخضروات. بحث يُظهر أيضًا أنه قد يزيد من عدد سكان إحدى السلالات البكتيرية السليمة في الأمعاء المسماة Lactobacillus .12. الشوفانبالإضافة إلى كونها مصدرًا مرضيًا للحبوب الكاملة ، الشوفان تحتوي على كمية وافرة من الألياف. لديهم أيضًا نوع من الكربوهيدرات يسمى بيتا جلوكان قد تخفف التهاب القولون ، وهو التهاب في القولون.13. الأطعمة المخمرةتحتوي العديد من الأطعمة المخمرة ، مثل الكفير والكومبوتشا ومخلل الملفوف ، على البروبيوتيك ، وهي سلالات "صديقة" من البكتيريا المفيدة لصحة الأمعاء.على الرغم من أن القليل من الأبحاث قد استكشفت قيمتها ، إلا أن بعض الدراسات المعملية أظهرت نتائج واعدة. هؤلاء دراسات تشير إلى الحاجة إلى مزيد من البحث.14. شاي الزنجبيلالزنجبيل هو علاج منزلي شائع الانتفاخ والإمساك والوقاية من السرطان والغثيان وشكاوى الجهاز الهضمي الأخرى. على الرغم من ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتقديم دليل على فعاليته ، إلا أنه ليس له آثار جانبية معروفة ، ويستمتع الكثير من الناس بشرب شاي الزنجبيل.15. شاي النعناعشاي النعناع علاج منزلي لمشاكل الجهاز الهضمي. المزيد من البحث ضروري لإثبات فعاليته ، لكن ذلك قد تقلل أعراض القولون العصبي.طرق أخرى لمنع الانتفاخبالإضافة إلى تضمين أطعمة معينة في النظام الغذائي للشخص ، يمكن لبعض عادات نمط الحياة أن تمنع الانتفاخ. و المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى ويوصي:تجنب الكلام أثناء الأكل أو الشربتناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا بدلاً من الوجبات الكبيرةتجنب أو الحد من المشروبات الغازية ومضغ العلكة وامتصاص الحلوى الصلبة والشرب بالقشالجلوس لتناول الوجبات وتناول الطعام ببطءتجنب المحليات الصناعية مثل السوربيتول والإريثريتول والمانيتول والمالتيتول والإكسيليتولبعض الناس قد يعانون من الانتفاخ والضيق GI بسبب ظروف معينة ، مثل IBS ، غستروبرسس ، و عدم تحمل الطعام . إذا لم يشعر الأشخاص بالراحة بعد اتباع النصائح المذكورة أعلاه ، فقد يرغبون في الاتصال بأخصائي الرعاية الصحية ، حيث قد يكون لديهم حالة غير مشخصة.