روسيا تدعو الولايات المتحدة للتخلص من ترسانتها الكيميائية

دعت روسيا الولايات المتحدة للتخلص من أسلحتها الكيميائية، وأكدت في نفس الوقت التزام موسكو باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت السفارة الروسية في واشنطن، في بيان، اليوم الأربعاء، إن روسيا ملتزمة باتفاقياتها حول الأسلحة الكيميائية، التي تم توقيعها سنة 2017، ودمرت جميع مخزوناتها من هذه الأسلحة، مشيرة إلى أن ذلك موثق لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ولفتت إلى أنه في المقابل لا تزال الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في العالم التي لم تقم بذلك ولم تتخلص من ترسانة كبيرة من الأسلحة الكيماوية.
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