

مواصفات وأسعار هاتف Galaxy M52 5G مواصفات وأسعار هاتف Galaxy M52 5G

الهاتف Samsung Galaxy M52 5G هو أحدث هاتف 5G من شركة سامسونج تم الإعلان عنه في نهاية شهر سبتمبر الماضي مع مواصفات ممتازة للغاية تنتمي للفئة المتوسطة حيث يضم شاشة جيدة بمعدل تحديث 120 هرتز وكاميرات خلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بالإضافة إلى بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن على سعر ومواصفات الهاتف Galaxy M52 5G.



مواصفات سامسونج جالاكسي ام 52

يتوفر هذا الهاتف مع شاشة Super AMOLED Plus بحجم 6.7 بوصة وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 778G 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Adreno 642L ونظام التشغيل Android 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.1، بالإضافة إلى أن الهاتف Galaxy M52 5G يتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني يضم 8 جيجا رام و128 جيجا بايت.





الهاتف Galaxy M52 5G الجديد من سامسونج يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو والكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أن هذا الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط (يتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، وعلاوة على ذلك فإن الهاتف يتميز بإمكانية زيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقة microSD (يتم تركيبها بدلا من إحدى شرائح الاتصال) ويدعم مستشعرا لبصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب ويدعم أيضا مكبرات الصوت وخاصية NFC.سعر الهاتف Galaxy M52 5Gالهاتف Galaxy M52 5G متوفر حاليا للشراء في الهند بألوان الأزرق والأسود والأبيض وذلك بسعر يبدأ من 450 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 6 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.