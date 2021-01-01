أعلنت شركة Shure الأمريكية عن إطلاق سماعات لاسلكية جديدة لتنافس من خلالها أهم المنتجات المشابهة في الأسواق العالمية.
وتجمع سماعة AONIC 215 True في شكلها تصاميم سماعتي SE215 و hure T W S Fit Adapter Gen 2، لكنها حصلت على هيكل خفيف يجعلها ثابتة على الأذن أثناء الجري أو ممارسة التمارين الرياضية أو الحركة.
وحصلت هذه السماعات على أنظمة لعزل الضوضاء الخارجية لجعل الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء المكالمات إذ يمكنها عزل الأصوات التي يصل ترددها إلى 37 ديسيبل، كما حصلت على تقنيات خاصة لتوزيع وتنقية الأصوات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تحفة تقنية جديدة تنضم لعالم الصوتيات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق