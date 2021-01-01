

انستجرام يعود للعمل مجدداً.. و يلحق بـ واتسآب و فيسبوك انستجرام يعود للعمل مجدداً.. و يلحق بـ واتسآب و فيسبوك

لحقت أخيراً منصة “انستجرام” بأشقائها واتسآب و فيسبوك، وبدأت العمل بشكل طبيعي، بعدما ظلت متوقفة عن العمل رغم عودة Facebook و Whatsapp بكامل طاقتهما، بعد الإنقطاع الثاني.



جاء ذلك أعقاب توقف المنصات الإجتماعية الثلاث الأشهر فى العالم عن العمل تمامً لساعات طويلة منذ مساء أمس، جراء عطل غير معروف، نتج عنه انعزال المليارات حول العالم.



و بدات الحلول للتطبيقات الأخري مثل “تيليجرام” الذى لم يسبق و أن تعطل من قبل، ما يعطيه الأفضلية من ناحية الإستمرارية مقارنة بمنافسه الأبرز و الأشهر “واتسآب”.

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و يمكنك تحميل تطبيق “تيليجرام” لهواتف أندرويد من هنا، وهواتف آيفون عبر هذا الرابط، والذى يوفر أعلى درجات التأمين و الخصوصية، بالإضافة لنفس طريقة عمل نظيره “واتسآب”.بدأت الأزمة عندما أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جاري الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم علي ارسال او استقبال أي رسائل بينهم و بين اصدقائهم.كما أصاب العطل عددا كبيرا من مستخدمي المنصات الثلاث في مصر والعالم، سواء كانوا من أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد، و عبروا عن استيائهم من العطل من خلال منشورات على تويتر.