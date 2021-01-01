لحقت أخيراً منصة “انستجرام” بأشقائها واتسآب و فيسبوك، وبدأت العمل بشكل طبيعي، بعدما ظلت متوقفة عن العمل رغم عودة Facebook و Whatsapp بكامل طاقتهما، بعد الإنقطاع الثاني.
جاء ذلك أعقاب توقف المنصات الإجتماعية الثلاث الأشهر فى العالم عن العمل تمامً لساعات طويلة منذ مساء أمس، جراء عطل غير معروف، نتج عنه انعزال المليارات حول العالم.
و بدات الحلول للتطبيقات الأخري مثل “تيليجرام” الذى لم يسبق و أن تعطل من قبل، ما يعطيه الأفضلية من ناحية الإستمرارية مقارنة بمنافسه الأبرز و الأشهر “واتسآب”.
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التعليقات على انستجرام يعود للعمل مجدداً.. و يلحق بـ واتسآب و فيسبوك
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