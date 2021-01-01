اعتمدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية في الفترة الأخيرة على إطلاق عددا من الهواتف الذكية من الفئة الشبابية بأسعار مناسبة، كان آخرها Galaxy M52 5G وركزت سامسونج ضمن خطتها على ضمان منافسة عدد من الشركات الأخرى مثل أوبو حيث تصدر هواتفها بميزات وقدرات أكبر مع أسعار أعلى نسبيا.
ويتميز هاتف Galaxy M52 5G الذي أطلقته سامسونج منذ أيام بعدد من الإمكانات التي تجعله الهاتف الشبابي المثالي بامتياز حيث يأتي بسعر مناسب وقدرات كبيرة مع تقنية الجيل الخامس 5G .
وبحسب موقع MySmartPrice فإن هاتف Galaxy M52 5G يعتبر وحش الهواتف الشبابية والمتوسطة بقدرة بطاريته الكبيرة وأداء معالجه العملاق.
ويأتي هاتف Galaxy M52 5G بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED Plus، وبدقة عرض + FHD ، و معدل تحديث 120هرتز في الثانية، مع نوتش في منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر لبصمة اليد تحت الشاشة.
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التعليقات على وحش الهواتف الشبابية.. سعر ومواصفات Galaxy M52 5G الأفضل من سامسونج
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