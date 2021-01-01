

بإمكانيات خيالية.. سعر ومواصفات +vivo X70 Pro في الإمارات والسعودية بإمكانيات خيالية.. سعر ومواصفات +vivo X70 Pro في الإمارات والسعودية

أطلقت شركة فيفو الصينية مؤخرا عدد من الهواتف ذات الإمكانات الكبيرة من فئة الهواتف الرائدة، كان من بينها هاتف +vivo X70 Pro الذي جاء بمواصفات قياسية تنافس هواتف سامسونج وشاومي الرائدة.



وتم إطلاق هاتف +vivo X70 Pro منذ أسابيع قليلة في الهند كما يجوب الهاتف رحلته عالميا حيث أصبح متوفرا للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات حيث من المقرر أن يتم إطلاقه فى جميع أنحاء العالم خلال أيام قليلة.



مواصفات هاتف +vivo X70 Pro

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وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف +vivo X70 Proيأتي بشاشة كبيرة من نوع E5 AMOLED ، من إنتاج شركة سامسونج، بقياس 6.56 بوصة، و بدقة عرض 1440 × 3200 بكسل، مع تقنية HDR مع معدل تحديث 120 هرتزا في الثانية.ويقدم هاتف فيفو +vivo X70 Pro ، بإعدادات كاميرا خلفية رباعية، بمستشعر GN1 رئيسي من سامسون بدقة 50 ميجابكسل، بحجم بيكسل 1.2 ميكرومتر، مع فتحة عدسة f/1.57 ، ومستشعر IMX598 بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتو جرافي بدقة 8 ميجابكسل، وعدسات periscope بفتحة عدسات f/3.4 وتدعم الكاميرا التكبير البصري حتى 5 مرات، ومستشعر بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسات f/1.6، كما أن عدسات الكاميرا مضادة للانعكاس والانحراف اللوني.ويحتوى هاتف +vivo X70 Pro ، على بطارية بقدرة 4500 مللى أمبير ، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 55 واط، وتضيف فيفو إضافة جديدة هي الشحن اللاسلكي والذي يأتي بسرعة 50 واط، مما يجعل الهاتف قادرا على الاستمرار في العمل حتي 91 ساعة.ويعمل هاتف +vivo X70 Pro ، العمل بواسطة معالج كوالكوم الأقوى Snapdragon 888 Plus، مما يعني سرعة ساعة أعلى لنواة وحدة المعالجة المركزية الرئيسية بسرعة 2.995 جيجاهرتز مع 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 أو 512 جيجابايت وواجهة المستخدم Origin OS 1.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.سعر هاتف +vivo X70 Proويتوفر هاتف +vivo X70 Pro مقابل سعر يبدأ من 850 دولار أي ما يعادل 13 ألف و300 جنيه مصري .ويبدأ سعر هاتف +vivo X70 Pro في السعودية بحوالي 3188 ريال سعودي أى ما يعادل 13 و 350 جنيه مصرى.كما يبدأ سعر هاتف +vivo X70 Pro في الإمارات بحوالي 3122 درهم إماراتي أى ما يعادل 13 ألف و 350 جنيه مصرى.