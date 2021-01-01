أعلنت شركة "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن خطأً في الإعدادات كان سبب تعطيل خدمات موقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان للشركة نشرته مدونة الدعم الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي: "نريد أن نوضح أنه لا يوجد نشاط ضار وراء هذا الخلل، السبب الجذري كان خطأ في الإعدادات من جانبنا".
وأضاف البيان أنه لا يوجد دليل على تعرض بيانات المستخدم للاختراق نتيجة للعطل.
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التعليقات على فيسبوك: خطأ في الإعدادات وراء انقطاع الخدمة
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