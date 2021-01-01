

بعد الإعلان عنه رسميا.. كيفية تحميل ويندوز 11 بعد الإعلان عنه رسميا.. كيفية تحميل ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات عن واحد من أهم الأحداث التقنية، وهو إطلاق Windows 11 رسميا، حيث يشتمل الويندوز الجديد على عدد من الميزات المهلة خلال الساعات الماضية، وفي خضم أزمة فيسبوك وتوقف خدماتها عالميا.



وحسب موقع The Verge فإنه يمكن لجميع مستخدمي الويندوز الترقية إلى نظام التشغيل الجديد ويندوز 11 بعدد من الخطوات السهلة والبسيطة:



ويتوفر Windows 11 في الوقت الحالي وسيتم طرحه لملايين أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم، حيث سيتم إطلاقه تدريجيا للمستخدمين.

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ويمكن للمستخدمين حاليا وبعد طرح التحديث ، التحقق لمعرفة ما إذا كان قد وصل الويندوز الجديد إلى جهازك من خلال الانتقال إلى "الإعدادات" ثم "Windows Update"، وإذا لم تكن قد حصلت على الترقية بعد ، وتريد معرفة ما إذا كان جهازك يعتبر جيدًا بما يكفي لويندوز 11 ، فيمكنك تحميل تطبيق Microsoft PC Health ،والذي يجب أن يخبرك ما إذا كان جهازك مؤهلاً أم لا.وإليك كيفية تثبيت Windows 11 بعد إطلاقه رسميا :انتقل إلى صفحة تنزيل نظام التشغيل ويندوز 11 .ومن خلال أسهل طريقة استخدم Windows 11 Installation Assistant ؛ وفقط انقر فوق "تنزيل الآن" واتبع التعليمات.يمكنك أيضًا إنشاء USB أو قرص DVD قابل للتمهيد من خلال تحديد "إنشاء وسائط تثبيت ويندوز 11 .يمكنك تنزيل صورة قرص (ISO) للوسائط القابلة للتمهيد أو لتثبيت الجهاز الظاهري.اتبع الإرشادات ، ويجب أن يكون جهازك مناسب للتثبيت الفوري لنظام التشغيل ويندوز 11.